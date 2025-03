La confusión que soporta 'El Langui' por la calle: «Me han parado muchas veces y tengo que decirles...»

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de marzo 2025, 22:44 Comenta Compartir

Músico, director, presentador, actor… 'El Langui' dio la nota en 'La Revuelta' tocando con su bastón el bombo de David Broncano para presentar la nueva obra de teatro, 'Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza', con la que subirá a los escenarios. Compró su propia cinta aislante para colgar en la zona de Grison la camiseta de la función. Y se dieron cuenta que llevaba billetes en el bolsillo. «¿Llevas dinero como un ganadero?», se reía el presentador. «Venía preparado para las preguntas clásicas. Eso es lo que tengo en total, hermano», se reía el invitado.

Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido como 'El Langui', nació en Madrid en 1979 con una lesión cerebral provocada por falta de oxígeno durante el parto. No le impidió disfrutar de pequeño en el deporte. «A mí era lo que me hacía tirar p'alante. El fútbol. Jugaba como uno más. Cuando era más mayor me di cuenta que no iba a ser futbolista. Yo soñaba con debutar en el Bernabéu de crío», confesaba sobre sus limitaciones físicas.

Presentador e invitado abordaron la importancia del deporte en la educación. De hecho, 'El Langui' puso en marcha en su barrio, Pan Bendito, un equipo de fútbol accesible para todo tipo de chavales. Es algo que precisamente tiene mucho que ver con el concepto de su nueva obra. «Cada uno tenemos nuestra dificultad. Hemos trabajado muchos meses para que todo esté bordado», confesaba el director y músico. «Muchas veces me paran por la calle y la gente me dice 'te vi en la película de Campeones'. Y tengo que decirles que no salgo», contaba como anécdota sobre la cinta dirigida por Javier Fresser. Ahora sí lo hará en los teatros.

Broncano cerró la entrevista con las preguntas clásicas. «El dinero ya te dije. Lo del sexo a la gente le interesa más las veces que lo hago que cómo lo hago», decía con picardía 'El Langui', que confesaba que su hijo le ha preguntado en más de una ocasión «cómo lo hace».