Confirman la causa de la muerte de Michelle Trachtenberg, actriz de 'Gossip Girl' y 'Buffy, cazavampiros'

Jueves, 17 de abril 2025

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en series como 'Gossip Girl' y 'Buffy: cazavampiros', murió el 26 de febrero en su apartamento de Nueva York, con solo 39 años. Esta semana, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York ha confirmado oficialmente que la muerte repentina de la actriz se debió a las complicaciones de la diabetes mellitus que sufría. Según informa la revista People, han declarado la causa de la muerte como natural.

En un primer momento, la causa de la muerte se declaró como «indeterminada», ya que la familia de la actriz se opuso a que le realizaran una autopsia. En el comunicado del portavoz del forense han explicado que la causa se ha podido aclarar con la revisión de los resultados toxicológicos, unos análisis que se pueden realizar sin necesidad de realizar la autopsia.

Durante los días posteriores a su muerte, fuentes cercanas a la actriz comentaron a People que Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado y que podría haber sufrido complicaciones derivadas de ello. También revelaron que, en el último año, la intérprete atravesaba un momento emocional muy delicado y había confesado sentirse abrumada. «Estaba muy enferma y fue muy abierta con su círculo cercano sobre lo mucho que le estaba costando», aseguró una fuente, añadiendo que se la veía «pálida, muy delgada y con varios problemas de salud».

En enero de este año, Trachtenberg respondió públicamente a quienes criticaban su aspecto tras publicar una foto en Instagram: «Dato curioso. Esta es mi cara. No es malnutrición, no hay ningún problema. ¿Por qué tenéis que odiar? Buscad un calendario», escribió entonces.

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera desde muy joven, participando en series como The Adventures of Pete & Pete de Nickelodeon y la telenovela All My Children. Su popularidad creció con su papel como Dawn Summers en Buffy, cazavampiros, y más tarde como Georgina Sparks en Gossip Girl.

Tras conocerse la noticia de la repentina muerte, compañeros de reparto y amigos le dedicaron emotivos mensajes. Blake Lively, su compañera en Gossip Girl, recordó: «Ella era electricidad. Se notaba cuando entraba en una habitación porque todo vibraba distinto. Todo lo que hacía, lo hacía al 200%».

Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy, compartió fotos de su tiempo juntas y le escribió unas palabras que citaban un icónico momento de la serie: «Michelle, escúchame. Te quiero. Siempre te querré. Lo más difícil de este mundo… es vivir en él. Seré valiente. Viviré… por ti».

