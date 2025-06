La confesión de Pablo Motos que deja descolocada a Patricia Conde

A. Mateos Jueves, 19 de junio 2025, 08:06 Comenta Compartir

Patricia Conde fue la gran invitada anoche en 'El Hormiguero'. La popular humorista acudió en calidad de concursante de 'El Desafío', el programa de pruebas y aventuras de Atresmedia que estrenará su sexta edición próximamente. Este no es su único proyecto en marcha. También estrenará en breve su película 'Sujétame el cubata'.

Pablo Motos le dio la bienvenida por todo lo alto. «Te voy a ser sincero. Yo te he llamado porque has participado en la nueva edición de 'El Desafío' y todo el mundo se ha quedado loco contigo», le confesó. La mirada de Conde era de absoluta sorpresa y el presentador continuó con su explicación: «todo el mundo me hablaba bien de ti. Y es tan difícil la unanimidad en la vida que digo 'la tengo que conocer un poco más'. Honestamente, te lo digo de corazón… Todo el equipo me hablaba bien de ti, se lo curra muchísimo y no se queja».

Los elogios descolocaron a la humorista. «Muchas gracias, no esperaba esto. De verdad te lo digo», dijo un tanto abrumada. La última vez que Conde participó en un concurso o reality de televisión fue en 'Masterchef' y acabó acusando al programa de permitir drogas y sabotear a concursantes. Aquella relación acabó de forma traumática. Obviamente no se trató el tema en el programa de las hormigas.

Conde bromeó con Motos y le confesó que «encajo mucho mejor los insultos». Aunque no se llegó a nombrar a 'Masterchef' y la productora Shine iberia, lo ocurrido en TVE de alguna manera estaba sobre la mesa. Y quedó muy patente cuando Conde habló del equipo de 'El Desafío': «Son como mi familia, hemos estado cuatro meses conviviendo y es brutal».

Sobre el concurso, Conde no desveló demasiado y se guardó sus mejores cartas: «Hay magia entre bambalinas, una cantidad de gente impresionante pendiente de las pruebas, nervios, tensión... Tengo los pelos como escarpias solo de recordarlo».