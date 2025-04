La confesión de Pablo Chiapella a Broncano: «Para mí fue un drama que se acabara 'Aquí no hay quien viva'»

Gabriel Cuesta Miércoles, 9 de abril 2025, 22:52 Comenta Compartir

El actor Pablo Chiapella llenó con su humor campechano 'La Revuelta'. Al espacio de David Broncano acudió para presentar su última película, 'El casoplón', una comedia familiar veraniega. Entró dando latigazos con un churro, presumiendo de su considerable envergadura (mide 1,84) y dando de regalo para Broncano un cojín de 'Capitán Salami', el superhéroe en que se encarna Amador Rivas, el personaje icónico de 'La que se avecina' al que da vida. «Dije por qué no».

Justo ahora empiezan a rodar la temporada 16. «Estuve un poquito en 'Aquí no hay quien viva', los seis últimos capítulos. Me llamaron, yo flipando... y justo se acaba. Para mí fue un drama que se acabara. Quién me iba a decir que era una cosa que me iba a facilitar el trabajo a largo plazo», recordaba. «Llegar a la fiesta cuando cierra», remataba Broncano. «Un descerebrado» que en esta nueva entrega se dedicará profesionalmente a recoger borrachos de discotecas en tuk tuk y llevarlos a casa.

Fue una entrevista un tanto corta porque contaba el programa con un segundo invitado un tanto exótico, el cantante Damiano David, que ahora emprende una carrera en solitario tras su éxito al frente de la banda rockera Maneskin, en un momento de descanso.

Cerró con las preguntas clásicas su charla con Chiapella. «¿Forrado? Es mentira. Tengo una hija y no quiero que luego en el cole se sepa. Tiene que ir a vendimiar y recoger cebollas como yo». «¿Prefieres antes responder las relaciones en el último mes o romper un castillo de arena?», le proponía Broncano. Optó por la segunda. No se libró de rendir cuentas. «Llevo con Natalia 18 años... llevo los decimales. Te digo yo que apruebo... pero ese tema lo lleva ella».