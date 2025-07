La confesión de Pablo Alborán a Cayetana Guillén Cuervo: «Sexualmente con una mujer también me lo puedo pasar muy bien» El cantante malagueño ha sido el primer invitado en el nuevo podcast 'No te lo Cayes'

La actriz Cayetana Guillén Cuervo ha estrenado su nuevo podcast 'No te lo Cayes', un espacio patrocinado por una marca de juguetes eróticos en el que pretende desvelar algunos secretos de los invitados que se sienten en su sofá. El primero ha sido el cantante Pablo Alborán. Tímido y reservado con su vida privada, el malagueño sorprendió al hablar sin tapujos de su sexualidad y gustos cinco años después de que anunciase que es homosexual a través de un vídeo en redes sociales.

Sorprendió a su anfitriona al hablar precisamente sobre su orientación sexual. «Me gusta el amor, me gusta la pareja. De hecho, me encanta. El sexo me encanta también. Pero también soy una persona que tiene la mente muy abierta y que pienso que sexualmente con una mujer también me lo puedo pasar muy bien», explicaba el músico. El autor de temas como 'Saturno' o 'Dónde está el amor' reconocía que se lo había pasado «muy bien». «Esos pensamientos a lo mejor no corresponden con lo que la gente piensa que soy. Me he dado cuenta de que también tengo un lado un poquito más tradicional de que me gusta la pareja, me gusta la sensación de exclusividad y eso no es de ser un carca», ahondaba.

«No hay nada que me ponga más cachondo que el amor. Me gusta la sensación de exclusividad y saber que hay algo más allá de lo físico», remataba. Fue hace cinco años cuando Alborán decidió dar un paso al frente y hablar sobre su sexualidad para acallar los rumores. «Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Estoy aquí para contaros que soy homosexual».

A mediados de 2023 rompió su última relación estable conocida, la que mantenía con un banquero de su edad. También se le ha relacionado con el diseñador asturiano Pelayo Díaz. Al respecto le preguntaron al también influencer en 'De Viernes'. ''No es un tema que yo esté preparado para hablar ahora. Creo que cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida y hasta ahora no veo que sea el momento de hablar de eso. Igual no lo va a ser nunca porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo«, zanjaba.