La confesión de María del Monte cuando David Broncano le pregunta si ha probado la ayahuasca
La conocida cantante de sevillanas ha acudido como invitada este martes a 'La Revuelta¡
Martes, 4 de noviembre 2025, 22:52
La cantante María del Monte dio la nota este martes en 'La Revuelta. Se cruzó para empezar con la hiperactiva Candela Peña. No se conocían en persona, pero una vez la actriz y colaboradora del espacio de David Broncano habló una vez por teléfono por «temas personales». «Es un sueño de mujer», zanjaba. «Un choque de estrellas tremendo», insistía el humorista.
La reina de las sevillanas pisó el teatro y lo primero que hicieron fue... olerse. «Muy fresca», sentenciaba Broncano. «Apestas bien», le devolvía la invitada. Explicó de dónde viene su nombre real y artístico. «Soy de Sevilla, pero me llaman María del Monte porque mi madre nació en Cazalla de la Sierra y la patrona del pueblo es Nuestra Señora del Monte». Y siguió con una buena promoción del municipio. «No quiero decir más, que lo tengo como reducto», terminó.
Del Monte se mostró dicharachera y vaciló en más de una ocasión a Broncano. No faltó el regalo al anfitrión. Una camiseta con su rostro envuelta en una pañoleta con los colores del colectivo LGTBI. Y un llavero de ella misma. «Cada vez que veo tu mesa... pienso 'qué le traigo yo a este hombre'. No vengo a promocionar ningún disco, solo a pasármelo bien». A Castella y Grison les obsequió otro «detalle», una pulsera de la Virgen del Rocío y la bandera de Andalucía.
Pues si es un detalle para todo el equipo, aquí no ha llegado. Se lo ha quedado Broncano, todo para él, qué tío #LaRevuelta pic.twitter.com/keB4PEq5NC— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025
Tocaba un detalle más. La cantante de sevillanas llevó un sobre que Broncano no podía abrirlo. «Es para todo el equipo. Que todos los regalos los coges tú. No lo abras». Broncano cambió de tema y le preguntó si había probado la ayahuasca u otras sustancias alucinógenas como «chupar un sapo». «Yo soy más de tila. Nunca he probado nada por si me gusta. Ya a mi edad y con el jamón dado la vuelta... Yo de muchacha me he dedicado a trabajar», confesaba la música.
Echó un vistazo atrás a sus comienzos. Su dedicación a las sevillanas llegó «sin querer» a través de una participación en un concurso de Televisión Española llamado 'Gente joven'. «Tú eres la Aitana de los 80, eh», le toreaba el cómico.