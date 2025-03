La confesión de Emma García que deja mudos a todos: «He estado cuatro veces a punto de morir»

A.M. Domingo, 9 de marzo 2025, 16:44 Comenta Compartir

La visita del psicólogo Rafael Santandreu al plató de 'Fiesta' provocó ayer un pequeño terremoto entre los colaboradores. El profesional explicaba el miedo que siente mucha gente por la muerte cuando Emma García le interrumpió y confesó que había estado «hasta cuatro veces a punto de morir».

Según explicó la presentadora, «no somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir». Ella, en realidad, tampoco lo es. «A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen», afirmó.

La navarra no es el único rostro conocido que ha hablado abiertamente de este tipo de experiencias. Antonio Resines o a la cantante Mari, de Chambao, también se han abierto en público en un tema, en ocasiones, un tanto delicado.

El psicólogo Santandreu asegura que para muchos supone una angustia pensar que algún día van a morir. Y él siempre aporta el mismo consejo, cuenta. 'Memento mori', o lo que es lo mismo «recuerda que morirás», les dice a sus pacientes.

«Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar 'qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos'», concluye el profesional.

