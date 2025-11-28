Condenan a los dos máximos responsables de la productora de 'Sálvame' por la docuserie de Rocío Carrasco Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ahora productores de La Osa, tendrán que indemnizar con 200.000 euros a Rocío Flores y quedarán inhabilitados durante dos años para la práctica profesional

La antigua productora La fábrica de la tele, que dio vida a programas como 'Sálvame', ahora rebautizada como La Osa Producciones, vuelve a estar en el ojo del huracán. La Audiencia provincial de Madrid condena a sus dos directores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, a indemnizar a Rocío Flores con 200.000 euros por emitir en la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, datos de cuando ella era menor de edad. También les inhabilita durante dos años para la práctica profesional. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 10 días.

La sentencia, a la que ha tenido acceso 'El Mundo, también condena a Mediaset España y a Radical Change Contents como responsables subsidiarias. Los magistrados entienden que Telecinco «obtuvo un número importante de audiencia y fueron líderes» con la docuserie de Rocío Carrasco, por lo que obligan a ambas empresas a hacerse cargo de la indemnización en caso de impago por parte de los productores.

Esta condena llega meses después de que un juzgado de Madrid procesase a La fábrica de la tele, como entidad jurídica, y a nueve personas más, entre ellas el exdirector de 'Sálvame' David Valldeperas, como acusados de espionaje ilegal a 186 famosos. Adrián Madrid y Óscar Cornejo fueron excluidos de este proceso en la fase de instrucción pese a ser los máximos responsables de La fábrica de la tele.

Guerra de productoras

La fábrica de la tele fue absorvida por Mediaset después de la cancelación de 'Sálvame' y tras la guerra entre productoras que estalló en Telecinco con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, donde se denunciaban los malos tratos que había sufrido la hija de Rocío Jurado por parte de su expareja Antonio David Flores. Mientras la empresa encargada de producir 'Sálvame' abría una batalla por restaurar la imagen de Rocío Carrasco, a la que se veía como una mujer que había dado la espalda a sus hijos, la productora Unicorn Content, de la que es socia Ana Rosa Quintana, invitaba a su hija Rocío Flores, siempre del lado de su padre, como colaboradora de sus programas. Aquella guerra acabó con la familia Jurado Carrasco fuera de la televisión y con la cancelación del 'universo Sálvame'.

Después, Adrián Madrid y Óscar Cornejo rebautizaron La fábrica de la tele como Fabricantes Estudios para desembarcar en Ten y poco después la renombraron como La Osa, con la que dieron el salto a la televisión pública. Tras el fracaso de 'La familia de la tele', en TVE solo quedan dos programas de esta productora: 'Directo al grano' y 'Malas lenguas'.

