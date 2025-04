Comunicado urgente de Julio Iglesias tras los últimos rumores sobre su estado de salud

Marina León Miércoles, 2 de abril 2025, 17:01 Comenta Compartir

Julio Iglesias, de 81 años, ha desmentido rotundamente su retirada de la música. El artista también ha negado los últimos rumores sobre su estado frágil de salud. «A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida», explica a la revista '¡HOLA!'. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre», añade.

Todo surge a raíz de las últimas declaraciones de Carlos Herrera en el programa 'Poniendo las calles' de la cadena COPE en torno a las que se ha generado un debate. El periodista ha explicado que, aunque el cantante se encuentra «bien», la edad y otras complicaciones han deteriorado su calidad de vida. Algo que, según varias fuentes cercanas, habría llevado al cantante a retirarse de la música. Herrera se refiere al osteoblastoma de Julio Iglesias. Un tumor no canceroso poco frecuente que se suele localizar en los huesos y especialmente en la columna vertebral.

«Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras», comenta el artista en la conocida publicación. «Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas», cuenta. Le operaron en 1963 y un año y medio después ya estaba «totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Inglaterra».

Iglesias asegura que este capítulo forma parte de su pasado y no tiene ninguna secuela en la actualidad. «Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente», puntualiza.