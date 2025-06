Alejandro Sanz responde a las graves acusaciones de una joven fan: «Dije 'no' a invertir en sus negocios»

G. C. Martes, 17 de junio 2025, 20:36 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

Ya hay respuesta de Alejandro Sanz dos días después de las graves acusaciones de Ivet Playà, una joven de Barcelona que reprochó de forma pública al cantante haber «jugado» con ella después de tener un «vínculo íntimo y sexual». «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», lamentaba el cantante en una historia de Instagram.

En esa publicación, Sanz desvela que la catalana le ofreció el pasado mayo invertir en unos negocios familiares suyos. «Tras revisarlo con mis abogados, te dije que no», ahonda. «Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres tu camino y felicidad», zanjaba el cantautor.

La mujer aseguró el pasado lunes sentirse «utilizada, humillada e incluso sucia...» después de haber mantenido con el cantante un «vínculo íntimo y sexual». A pesar de las acusaciones sin prueba alguna, sí quedaba claro que ambos se conocían al seguirse mutuamente en Instagram, donde ella subía fotos con él junto a emotivos textos. «Te echo de menos», le llegó a responder el cantante.

Según el relato de la joven, ambos comenzaron a seguirse en las redes sociales. Dieron el primer paso de conocerse «en privado» cuando ella tenía 18 años y él, 49. «Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era; una niña», explica. Justificaba dar ahora el paso «porque necesito contar mi historia, por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy». Ivet relata que trabajó de dependienta a los 19 años para reunir suficiente dinero para poder recorrerse el país en plena gira de conciertos de Alejandro Sanz. Acudió a diez en mes y medio. Con 22 años, se mudó desde Barcelona a Madrid porque el propio cantante la contrata para su equipo de trabajo, desvela.

Entonces, habla de vínculo «íntimo y sexual» en una relación en la que «gente cercana al cantante», según defiende, había decidido «espiar las conversaciones privadas que mantenía con él». «Se suponía que estaba viviendo un sueño a su lado, pero se convirtió en una pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido; me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia... porque no sé quién ha podido ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta intimidad», señala.

Ivet, no obstante, deja claro que «en ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva», pero sí expresa sus sentimientos tras lo que parece el fin de su historia: «Vive en una realidad paralela y se siente por encima del bien y del mal. Nadie es capaz de plantarle cara». Incluso dice que le ha intentado «justificar», pero que sus acciones han traspasado todo límite «moral y humano». «Conmigo se ha equivocado, ya no soy una niña dispuesta a darlo todo por él. Sé lo que es un vínculo sano y recíproco y reconozco cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando a los demás», termina.