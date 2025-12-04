El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El comunicado de Nagore Robles tras su ruptura con Carla Flila: «Me siento cada vez más incómoda»

La vizcaína ha tomado la decisión de «no volver a hablar públicamente de mi vida privada en ningún medio»

Marina León

Marina León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Hace poco más de un año se confirmaron todos los rumores que apuntaban hacia un romance entre Nagore Robles y Carla Flila. La presentadora y la influencer iniciaron una relación no exenta de polémica, sobre todo por la diferencia de 15 años de edad entre ellas. El pasado mes de agosto, la creadora de contenido anunció la ruptura. «Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno. Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida», apuntó la joven de Barcelona.

Al parecer, hace unos meses decidieron darse una segunda oportunidad y se las empezó a ver de nuevo juntas en algunos eventos. Sin embargo, esta reconciliación no ha durado mucho. El periodista e influencer Javi Hoyos ha confirmado que, después de hablar con el entorno de la pareja, han roto. «Han acabado bien y se quieren muchísimo», cuenta Hoyos. «Hay momentos en una relación en los que cada uno toma un rumbo distinto y eso es lo que les ha pasado», detalla. «Igual en un futuro las volvemos a ver juntas, quién sabe», añade.

Tras el revuelo que se ha montado por la noticia de su separación, la colaboradora de Telecinco ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales. «Me siento cada vez más incómoda viendo cómo algunas partes de mi vida privada terminan convertidas en titulares o contenido que no he pedido, que no quiero y que no puedo detener. A veces quienes crean ese tipo de piezas olvidan que detrás de lo que cuentan hay personas, con historias y momentos que no siempre son fáciles de sobrellevar», ha comenzado diciendo.

«Cuando una habla con naturalidad, como cualquiera, desde un lugar de confianza, no imagina que esas palabras acabarán circulando para generar visitas, comentarios o seguidores. Cada reproducción, cada comentario, cada seguidor que suman, se traduce en dinero y notoriedad. Es un negocio. Y yo soy la materia prima. Y ver cómo algo tan personal se usa para ganar atención o beneficios crea una sensación difícil de gestionar y soportar», añade. Por último, cuenta que ha tomado la decisión de «no volver a hablar públicamente de mi vida privada en ningún medio». «Si estás aquí solo por curiosidad sobre mi vida sentimental, te invito a marcharte con tranquilidad porque este no es tu lugar. Gracias a las personas que sí lo respetan y tienen otros intereses», se despide.

