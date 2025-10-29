El colaborador de 'El Hormiguero' que se ha casado con una periodista de Telecinco La pareja tiene un hijo, Gael, que nació en 2023

«Mañana volveré como una señora casada. Aquí estaremos puntuales a las seis de la mañana». Así desveló en pleno directo Arancha Morales, periodista del matinal de Telecinco, que iba a contraer matrimonio. Lo que muchos no sabían es que su pareja desde hace siete años es Jorge Marrón, colaborador de 'El Hormiguero', con quien tiene un hijo, Gael.

Morales ha compartido en sus redes sociales las imágenes del enlace, al que acudieron sus familiares más cercanos. El ahora matrimonio ha mantenido una relación muy discreta. Su primera aparición pública como pareja se remonta a 2018, durante la boda del actor Unax Ugalde. Poco después, también se les pudo ver junto en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, compañera de Marrón en el programa de Antena 3. Desde entonces, aunque comparten fotografias de viajes y de su pequeño, se han mantenido alejados del foco mediático.

«Gracias a mi amor @jorgemarronmartin por nuestro bebé precioso y por llenar nuestras vidas de alegría. Sin ti todo tendría mucho menos sentido», ha escrito la periodista en el post publicado en Instagram junto a varias imágenes del enlace.

Jorge Marrón y Arancha Morales, ambos de 45 años, llevan dos décadas en el mundo televisivo. El colaborador de 'El Hormiguero' es uno de los indiscutibles del equipo de Pablo Motos. En el programa explica experimentos y participa en la tertulia de cómicos. Su ahora mujer lleva desde 2006 en la cadena de la competencia. Comenzó como redactora hasta que en 2012 debutó delante de las cámaras. En la actualidad, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, presentando junto a Bricio Segovia la edición matinal de lunes a viernes.