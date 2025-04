Las claves de la delicada situación económica de Jota Peleteiro en su guerra con Jessica Bueno

G. C. Martes, 1 de abril 2025, 21:29 Comenta Compartir

La guerra abierta entre Jessica Bueno y su expareja Jota Peleteiro se ha recrudecido tras la aparición del exfutbolista en el plató de 'De Viernes'. Con hijos en común, el cruce de reproches se ha intensificado. La modelo le reprocha el incumplimiento de los pagos de la manutención, una acusación que el deportista desmiente. Sin embargo, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha asegurado en el programa 'TardeAR' que la situación económica del exjugador del Alavés y Eibar, entre otros equipos, dista de la imaginable para un futbolista de élite que ha disfrutado de jugosos contratos.

«Tiene diversas propiedades embargadas. Una de ellas es la joya de la corona que es la que compró cuando jugaba en el Alavés. Tiene 200 y pico euros de embargo, deuda de seguridad...», ha lanzado el colaborador de este espacio de Telecinco. De hecho, a Peleteiro se le atraganta la venta de su lujoso chalé en Mungia. Ahora, busca a la desesperada darle salida a este lujoso inmueble, prácticamente una mansión, con un importante mordisco al precio inicial por el que pretendía deshacerse de ella. De pedir casi 3 millones (2,9) a pedir 2,1. Casi un millón de rebaja desde que decidiese ponerla en el mercado inmobiliario, a mediados de 2023, tan solo medio año después de romper con la modelo Jessica Bueno. Está anunciado en Idealista.

El director de la revista añadió que «los 700 millones de euros ni están ni se les espera». «Con lo que tiene en España no puede hacer frente a los 2.000 euros de manutención que tiene que pasar», reiteró Pliego. Sobre sus sociedades, el comunicador desveló que «llevan años sin presentar dividendos». «No sabemos si ganan o pierden... De todas formas, no es una economía boyante», remató. Motivos de sobra para conceder la entrevista a Mediaset por una buena suma de dinero. A mi me dijeron que la entrevista la hacía por dinero. Una persona que tiene en Abu Dabi millones... haría la entrevista gratis. Me pregunto dónde está todo el dinero que ganó Jota Peleteiro», reflexionaba Pliego.

Antes que Peleteiro, Jessica Bueno desveló en 'De viernes' sus necesidades económicas, cuando aún mantenía una relación con Luitingo. Con dos hijos en común, denunció que Peleteiro no pagaba la manutención de los pequeños. El exfutbolista se revolvió y contó que firmó un acuerdo de divorcio con el que se comprometió «a pagar 15.000 euros mensuales» a la ex Miss España y señaló que ha «pagado sueldos a familia de Jessica durante años».

Su discurso dio un giro radical y se tornó amistoso en pocos días. «La he perdonado totalmente. Tengo 0 odio contra ella. Es la madre de mis hijos y quiero que le vaya lo mejor posible en la vida, tanto en lo personal como profesional. Sin tener que estar en juicios. Ya han pasado dos años para que deje de hablar de mi», aseguraba. «Yo cumplo con la obligación de la manutención. Pago 2000 euros», se defendía. La postura de Bueno parece que se encamina a los juzgados: «Las explicaciones que tenga que dar, que las vaya preparando para el juzgado, que va a tener que dar muchas explicaciones».

