Claudia Bavel revela mensajes íntimos con Lamine Yamal: «Ven a mi casa, tengo calefacción»

Lamine Yamal está siendo noticia estos días por una supuesta relación con Fátima Vázquez, una influencer que tiene 12 años más que el futbolista, que todavía es menor de edad. Pues bien, este viernes ha sido Claudia Bavel, la modelo que tuvo una relación con Iker Casillas, quien ha afirmado que Yamal quiso encontrarse con ella.

Bavel, creadora de contenido para adultos, también se hizo famosa por revelar conversaciones con el exfutbolista Joaquín Sánchez. Este viernes ha desvelado en el programa 'Tardear' que el joven futbolista culé quiso acordar una cita con ella, algo que la joven rechazó.

La modelo, con el móvil en la mano, ha leído la conversación que tuvo con el futbolista en septiembre de 2024. En octubre se vieron en una fiesta por primera vez. Sin embargo, nunca tuvieron una cita. Según cuenta ella, Yamal insitió en verse. «Me dijo en un audio: 'ven a casa que tengo calefacción'», cuenta la joven. Sin embargo, el joven deportista aclara que en ningún momento le invitó a su vivienda porque en ella también habita su madre. «Me dijo que me dejara de rollos y que no pensara en la edad», añade Bavel.

La joven explica que no quiso un encuentro con el futbolista porque era «menor de edad». Si hubiera tenido 18 años, se lo habría pensado. Bavel ha leído en directo los mensajes que intercambió con el futbolista.

Claudia Bavel: «Es que es pasarte 11 años, ¿no crees?»

Lamine Yamal: «No, es perfecto»

Claudia Bavel: «Jajaja, si me detienen, sácame de la cácel»

Lamine Yamal: «Que no, que yo te doy mi consentimiento'

Tras esa conversación y tras compartir Bavel su historia con Casillas, Yamal le escribió a la joven y le pidió que no contara nada de él. «Me dice: 'escúchame, conmigo no empieces a inventar cosas de que hemos estado juntos y tonterías que ya tienes una edad para inventarte que has tenido algo con un niño de 17 años'», lee la modelo.