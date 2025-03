La ciclista y modelo en OnlyFans Cecilia Sopeña deja las carreras por el acoso que sufre en ellas

E. C. Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:45 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

La ciclista Cecilia Sopeña se hizo famosa por su contenido en redes sociales. La ciclista vio potencial con sus publicaciones y se pasó a OnlyFans, donde ha tenido mucho éxito entre los usuarios. De hecho, esta mujer llegó a revelar lo que ganaba en la página azul. «En agosto de 2022 y solo con subir un vídeo, ya gané 500 euros», desveló. «En septiembre de 2022, gané 8.000 euros, en octubre, 56.000 euros, en noviembre, 62.000 euros... Está claro que es una tontería que me coja el trabajo de profesora y me comprometa a hacer el horario cuando puedo ser libre porque en un mes en OnlyFans gano lo mismo que en un año», reflexionó hace unos meses.

Sin embargo, Sopeña, habitual en pruebas de MTB y de ciclismo, se ha visto obligada a dejar las carreras por el acoso que sufre en ellas. «Ya no voy a carreras. Paso de enfrentarme a la gente, a las miradas, a los cuchicheos, a los enfrentamientos. El mundo de las carreras, que no me inviten porque no voy a ir», afirmó en el Twitch de ElDesmarque.

La ciclista afirma que no está cómoda en esas pruebas debido a su contenido que realiza en OnlyFans. «No me apetece estar donde miran, señalan y cuchichean: 'Mira esta'. Paso, tengo mi círculo, mi entorno, lo que me hace feliz y ya está».

Sopeña dice que la gente se dirige a ella para reírse. «Cuando se acerca la gente, muchas personas ya lo hacen grabando para ver mi reacción. Mucha gente busca provocar y que yo reaccione. O esperan algo de ti o que cumplas sus expectativas o que te encuentres bien para ellos», explica.

Además, afirma que hay personas que le piden vídeos privados. «Te dicen: 'Oye, ¿podrías hacerle un vídeo a mi amigo diciendo que se recupere de la lesión?' Soy muy borde porque digo que no hago vídeos personalizados», subraya. «La gente demanda de mí y yo por qué tengo que darme. Una foto contigo vale pero un vídeo para tu amigo no. Igual que no hago vídeos personalizados en la plataforma azul (OnlyFans) para nadie, no me doy a nadie, no lo voy a hacer para una persona que no conozco», dijo.

Sopeña no ha tenido unos últimos meses fáciles. «He tenido varios problemas que hacen que esté a la defensiva, que me dé miedo la gente. Estoy pendiente de un juicio, de una demanda para sacarme el dinero. ¡100.000 euros me pide el tío!», explica.

Temas

Instagram

Audiencias