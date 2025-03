El chocante llamamiento de Omar Montes a Louis Vuitton: «Quiero ir a fashion weeks»

Joseba Fiestras Miércoles, 19 de marzo 2025, 23:29 Comenta Compartir

Se ha convertido en uno de los artistas más populares del panorama musical español. Con su estilo inconfundible, que mezcla reguetón, flamenco y trap, ha sabido ganarse al público gracias a temas que acumulan millones de reproducciones. Pero su historia va mucho más allá de los escenarios. Criado en el barrio madrileño de Pan Bendito, su vida ha estado marcada por la superación, el esfuerzo y una personalidad carismática que lo ha llevado a triunfar no solo en la música, sino también en la televisión y las redes sociales. Habitual en 'El Hormiguero', Omar Montes regresó al show de Pablo Motos para presentar en exclusiva su próximo tema, a pocas horas de que vea la luz. Así definía el icono de la música urbana su nuevo trabajo, 'Oh, baby'. «Es un tema para romper el verano», declaraba.

Motos y Omar son amigos dentro y fuera del plató. «Hace unos días me invitó a comer y pagó a plazos», desvelaba el comunicador. Su invitado asentía. «Es algo que me gusta hacer porque así no te das cuenta y en cuanto han pasado seis o siete meses ya has pagado», vacilaba el cantante que prepara una gira «a lo grande» con un escenario de tres pisos. «Estoy celebrando mis diez años en la música y he decidido que voy a tirar la casa por la ventana. Aunque no gane. Entre pitos y flautas he pagado 500.000 euros por el escenario. Son tres plantas, con escaleras, parking… Es como un barrio. Llevan haciéndolo casi seis meses. Un poco más de medio kilo me ha costado», declaraba. Motos le preguntó por el nombre que le va a poner a la gira. «Pues quería que se lo pusieras tú», devolvía el artista. Y el presentador no se arredró. «Lo tengo. 'Bendito flow tour'. Corto, pero efectivo», brindaba.

La última vez que acudió al programa, contó que se había hecho masón. «Yo a Jorge (Salvador) le he visto en sitios… Él y yo estamos metidos en las altas esferas, y se pone máscaras y cosas», bromeaba el músico que hace unos meses apareció en la portada de la revista Forbes de México. Tiene 'pasta' y presume de ello. «Últimamente estoy flojo, como me operé de la muñeca, que me rompí los ligamentos hace poco, no he estado fronteando mucho. Eso sí, me fui con toda mi familia a Disneyland en París. Siempre había sido mi sueño, y cuando se lo pedía a mi abuela de pequeño, me decía siempre que el año que viene. Pero nunca llegó», explicaba. Pronto volvía al cachondeo. «En el castillo de Disney había gente famosa, raperos americanos que venían de otros lados. Vi a un montón de gente conocida. Y actores como Rober De Niro», insistía en la guasa. Eso sí, colas no tuvo que hacer en el parque. «Había un señor con un sombrero en el que llevaba una chapa que, por lo visto, cuando le ven le hacen la ola. Le amo. Ibas con él a cualquier atracción en la que había colas de una hora u hora y media, y te pasaba. Y valía por lo menos seis o siete mil euros al día que estuviera contigo. Le pagaron los del parque», revelaba antes de hacer un llamamiento. «Yo, que llevo ya diez años en esto y que ya me veis el flow que tengo, que es un flow gitano rompe-discotecas muy fuerte, y no es capaz de llamarme Louis Vuitton para un desfile. O Givenchy aunque sea, me da igual. No son capaces de llamarme, con lo que me gusta la moda. Quiero ir a fashion weeks», reclamaba el artista que, según cuenta, acaba de subir al Everest junto a Jesús Calleja. «Eso lo vas a ver tú de aquí a nada. No hay mentira. Hay gente que se muere. Cuando llegamos al campo base, en el helicóptero, subiendo hasta arriba del todo, que tienes que ir con oxígeno porque no te da la vida, vino una ráfaga de viento muy fuerte y aquello se empezó a mover, y el cámara casi se cae. Se quedó colgado, lo tuve que coger yo. Si no, se mata. Y tuvo que aterrizar malamente en una colina muy rara», comentaba. «Escalar el Everest me ha cambiado la vida. Ahora me siento un tío de la ostia», remataba.