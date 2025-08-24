El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti. Instagram

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

La 'influencer' confirma su relación con Giovanni Tronchetti tras meses de especulaciones

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:09

Chiara Ferragni ha confirmado su relación con Giovanni Tronchetti. La 'influencer' ha colgado en sus redes sociales una imagen en la que sale feliz junto al heredero de Pirelli, que abraza a la joven por la cintura mientras disfrutan de una puesta de sol en un barco, probablemente en Ibiza, donde ella ha pasado gran parte del verano.

Una imagen que no deja lugar a dudas y que ha sido toda una sorpresa después de que a finales de mayo todo pareciese indicar que el empresario habría vuelto con su exmujer, Nicole Moellhausen, con la que tiene tres hijos. Por su parte, Chiara tiene dos vástagos con el rapero Fedez, con el que la relación ha ido de mal en peor desde su separación.

Giovanni Tronchetti, de 41 años, proviene de una de las familias más influyentes en la industria italiana. Nieto de Marco Tronchetti Provera, el empresario que llevó a Pirelli a un liderazgo global, ha sabido consolidarse en la compañía en la que actualmente es el vicepresidente ejecutivo. Con un perfil mucho más reservado que el de Ferragni, Tronchetti ha mantenido una vida personal alejada del foco mediático lo que supone un interesante contraste con la vida de Chiara, expuesta en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  3. 3

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  9. 9 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  10. 10

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli

Chiara Ferragni publica la primera foto junto al heredero de Pirelli