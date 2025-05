El 'chasco' de 'Cenando con Pablo' en un asador de Burgos: «Mi gozo en un pozo»

Marina León Miércoles, 14 de mayo 2025, 19:57 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

El influencer Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', participa en The Champions Burger con su nueva creación: la hamburguesa Luxuria. Aunque en estos momentos está inmerso en esta cita gastronómica que recorre diferentes ciudades, continúa creando contenido para sus redes sociales.

Por eso, en un viaje exprés a Burgos «por un tema personal», el creador de contenido ha parado a cenar en El Alfoz, el popular restaurante de carretera que se encuentra a cinco minutos de la capital y al que se accede por la salida del kilómetro 233 de la A-1. Cabezali estaba dispuesto a probar las especialidades de este local: el cordero lechal y el chuletón a la parrilla, pero se ha quedado con las ganas.

«No siempre se tiene suerte cuando se va a grabar a un restaurante», cuenta. «He venido a Burgos y me he acordado de El Alfoz, he entrado sin reserva y me dicen que no hay chuletón, solo entre semana y a mediodía», añade. «Mi gozo en un pozo», lamenta.

A problemas, soluciones. «Ya que estaba en Burgos me he pedido unos huevos con morcilla y ensalada», indica. Así, el influencer explica que ha decidido contar esta anécdota «para los 'haters' que siempre dicen que llamo antes a los restaurantes para avisarles. No es así, a veces surgen contratiempos como este», concluye.

