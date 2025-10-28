El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El charco de Najwa Nimri en 'La Revuelta': «Tengo en casa una Parabellum, un subfusil, dos granadas...»

La actriz criada en Santutxu fue la invitada de este martes en el programa de humor de David Broncano

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 28 de octubre 2025, 22:25

Comenta

La actriz Najwa Nimri Urrutikoetxea (Pamplona, 1972) volvió a no dejar a nadie indiferente en 'La Revuelta'. La intérprete vasco-jordana regresaba al programa de David Broncano, un espacio en la que fue una de las primeras invitadas y donde lanzó uno de los primeros dardos que recibió 'El Hormiguero'. «Justo vino cuando igual la gente dudaba... en la primera semana . Hizo predicciones que se cumplieron», dejaba caer el humorista sobre la estrella de la serie 'La casa de papel'.

A lo que hace referencia Broncano es a sus palabras sobre la lucha por el 'share' contra las hormigas de Pablo Motos. «Estás a punto de barrerle», le animaba. Justo su entrevista fue la que desbancó por primera vez al espacio de Antena 3, que la tiene «vetada». «A mí no me llevan», zanjaba hace un año la actriz nacida en Pamplona, pero criada en el barrio bilbaíno de Santutxu. Los dos recordaron el martes «ese lío» en el que se metieron en el segundo programa de la historia de 'La Revuelta'. «Lo que más me flipó fue cuando pusisteis la 'Becerra' (sic)», confesaba en referencia a la famosa emisión de la berrea. «Te agradezco que vinieses», terminaba su conductor.

Nada más entrar ya confesó un dato curioso: las armas que tiene en su casa. Nimri lo soltó cuando Broncano le preguntó si sabía hacer «un surco» al verla entrar bailando en el plató. «No, pero tengo armas... una 9 milímetros Parabellum (confesó luego que era falsa), un rifle, un subfusil, dos granadas... que no explotan ya. Y tengo un cuchillo y estoy aprendiendo a hacer la mariposa. También tengo una de perdigones», enumeraba.

«Estás preparada para la agenda 2030», se reía Grison. Donde tropezó fue al dudar al responder a Broncano sobre si tiene licencia de armas. «Se metió en un lío nada más empezar», se cachondeaba el conductor de 'La Revuelta'. «Siempre me pasa lo mismo...», se lamentaba la actriz antes de explicar un incidente por el que le paró la Policía. No llegó a explicar exactamente por qué y se fue por las ramas hasta regalarle a Broncano dos chicles.

Ya sentados, Broncano ensalzó el 'look' de Nimri y ella le recordó con el que posó en el FesTVal de Vitoria. «Fue muy heavy... me quedo sin palabras. Es mejor que decir si me gusta o no. Bolas de dragón, Juego de Tronos, Loco Mía... todo junto», decía emocionadísima. El presentador confesó que pasó de las diseñadoras y decidió «tirar de encajillo». «Me mandaron emoticonos sangrando por los ojos».

El cómico le recomendó hacer el testamento vital por si se queda «cucú». «Si me quedo solo enchufado a una máquina, he dicho que apaguen sesión. Y he decidido donar órganos», ahondaba Broncano. «Yo querría una especie de pirámide. Una especie de mausoleo. Y para eso necesito todos los órganos. Tengo un pensamiento metafísico para irme al otro lado », respondía la invitada. Acabaron hablando de ataúdes e incineraciones. Y Nimri explicó la paranoia de su madre al enterrar a su marido. «No mi padre, el hombre con el que se casó después. Pensó que no estaba dentro y tuvimos que abrirlo con una cuña en la calle porque era época de pandemia para que lo viera», recordaba. «Era en Bizkaia. Todo lo que te cuente se queda corto». Nimri presentaba la segunda temporada de 'Respira', que se estrena el próximo 31 de octubre en Netflix.

