Chanel se sincera en 'La Revuelta' sobre lo que sucedió después de Eurovisión: «La industria me obligó a hacer cosas que no quería» La cantante, que arrancará nueva gira en junio, presenta su single 'Antillas'

Marina León Lunes, 12 de mayo 2025, 23:02 Comenta Compartir

El martes 13 de mayo se celebra la primera semifinal de Eurovisión. De esta forma, se abren las puertas de la esperada cita para diez de los quince países participantes que buscan un hueco sobre el escenario de Basilea. 'La Revuelta' no pudo tener una invitada mejor en la noche previa al arranque del festival: Chanel Terrero, la mujer que en 2022 devolvió a la delegación española a los tiempos gloriosos con 'SloMo'.

🤦🏻‍♂️ Broncano casi lesiona a @chanelterrero



Es que es un tronco con ruedas, da igual el género que baile o el tiempo que practique. #LaRevuelta pic.twitter.com/ZzEBbxuy6O — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 12, 2025

Tras varios meses desaparecida, Chanel publicó el pasado 9 de mayo su nuevo single 'Antillas'. Se trata del primer sencillo después de su álbum debut 'Agua', que llegó a lo más alto de las listas en 2024. «Hay que despejar el escenario para la invitada», dijo Broncano, que abrió paso a Chanel y sus bailarines, quienes ofrecieron todo un espectáculo musical en el espacio de La 1. «¿Qué ha sido esto?», apuntó el presentador. «No me esperada el descanso de la Super Bowl aquí».

La cantante quedó tercera en Eurovisión en medio de la clásica polémica que salpica al festival año tras año. El público votó masivamente a Ucrania, que dos meses antes había sido atacada por el ejército ruso dando inicio a una guerra que aún continúa. La cantante y bailarina se quedó con la miel en los labios pero se llevó la medalla de bronce y el mejor resultado de España en lo que va de siglo. «Aquí se ha comentado antes de que salieras que ganaste tú», destacó Broncano. «Mira, yo te voy a decir una cosa: me quedo con el amor de todo el mundo y con que estoy contenta con la actuación que hice», apuntó la invitada.

Chanel no pudo dar mucha información sobre su próxima gira. «Solo que empieza en junio y será por festivales», contó bajo la atenta mirada de su manager desde la grada. Pero hizo una promesa. «Cuando tenga mi primer show en solitario, en un sitio grande, os invito a todos», aseguró. En cuando al regalo, Chanel llevó al plató un trocito de sus raíces. «Yo soy de Cuba, de La Habana, así que te he traído unos puros», puntualizó la cantante, de 33 años.

El humorista quiso saber qué relación existe entre Melody y Chanel. «Nos conocimos en una rueda de prensa. La encerré en el camerino y le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, pero le miré a los ojos y se lo volví a preguntar. Y no puedo decir más», comentó la entrevistada. Broncano y Lala Chus interrogaron a Chanel sobre su paso por Eurovisión: «¿Qué nivel de salseo hay? Será como un Erasmus, habrá roces», se aventuró el presentador. «Yo cuando fui vi flirteos y cosas», confesó. Y dio un dato más. «Te voy a decir los países, pero no quienes eran: Rumanía con España», lanzó la artista.

En un momento de la conversación, la invitada aseguró que se encuentra «en uno de mis mejores momentos». Pero no siempre ha sido así. «En 2023 la industria de la música me obligó a hacer cosas que no quería hacer y lo pasé muy mal. Cogí miedo al estudio, a componer... No me sentía identificada con lo que estaba haciendo», confesó.

En cuanto a las preguntas clásicas, Chanel contó que «soy una artista independiente, entonces todo lo pago de mi bolsillo. Estoy invirtiendo en mi proyecto», dijo sin dar más detalles sobre su patrimonio. Las relaciones sexuales en el último mes, fue más concreta. «Hemos estado separados mi pareja y yo, así que cuando nos vemos recuperamos. Mi cifra final es 30. No os estoy vacilando», concluyó.