La censura a Rosalía al cantar 'La Perla' en el programa de Jimmy Fallon La cantante catalana acudió al espacio de la cadena NBC, en Estados Unidos, para presentar 'LUX', su cuarto álbum

Rosalía se ha convertido en la artista del momento. En los altavoces de todo el mundo suena 'LUX', el último disco de la cantante, que es todo un fenómeno musical. La artista catalana se encuentra en plena promoción. Tras su presentación en España, Rosalía ha cruzado el charco para ser la estrella del programa nocturno de Jimmy Fallon, en la cadena NBC, en Estados Unidos.

Fallon arrancó la entrevista felicitando a Rosalía por su nuevo disco, que «está rompiendo todos los récords», antes de leer las críticas de varios diarios internacionales. Un trabajo en el que se ha inspirado en la música clásica y que ha tardado tres años en completarlo. La catalana tenía «las ideas muy claras» sobre cómo debía sonar, y confesó que, aunque en el estudio trabaja con seguridad, siempre se pone nerviosa al compartir el resultado con el público.

La artista explicó que «tuvo que partirse la cabeza en dos» para afrontar el proyecto. También mostró al público los patrones de las palmas flamencas, animando al propio presentador a imitarle. Fallon no dudó en intentarlo al ritmo que marcaba la catalana, que recordó que en Jerez de la Frontera «lo hacen de forma natural y bellísima».

El disco de 'LUX' va más allá de lo convencional. «Cantas en Trece idiomas. ¡Trece idiomas! ¿Cuántos idiomas hablas?«, le preguntó Fallon. «Hablo catalán, que es el idioma de mi madre, español y un poco de inglés», contestó la cantante, que explicó por qué sumó muchos más a su disco. «Porque me encanta aprender. Quería aprender distintos idiomas. Practico con Duolingo. Y quiero hacer más, así que mientras decidía cómo era el concepto, aprendía de culturas, de espiritualidad... de todo el mundo», explicó.

«Dependiendo de la historia que quisiera contar, lo hacía en un idioma u otro. ¡He usado tanto Google Translate!», confesó entre risas. «Y luego escribía veinte opciones distintas de versos, las mandaba a un traductor adecuado, las traía de vuelta, cambiaba cosas, grababa, las mandaba a que corrigieran la pronunciación...».

Fallon le alabó y le preguntó «cuál es el secreto». Rosalía le contestó: «¿Quieres aprender? Hay canciones más difíciles que otras, pero te puedo enseñar». Así que hizo ponerse de pie al presentador y le dio varios consejos. «Tienes que estar suelto, el cuerpo tiene que estar suelto, y ahora vamos a calentar». La cantante comenzó a hacer escalas, subiendo y bajando las tonalidades, como si fuera sencillo.

Después, llegó el turno de Fallon, a quien le hizo cantar 'La Perla', una de las canciones del nuevo disco. Primero tuvo que pronunciarla, y después, cantarla. «Vale, pero tienes que estar suelto», le dijo. Le hizo repetir el estribillo hasta tres veces, la última ya con el micrófono y con el público del plató venido arriba.

Actuación en directo

El momento más especial fue cuando la interpretó Rosalía. Fue su primera actuación en directo en el popular programa estadounidense, donde ya había sido entrevistada en ocasiones anteriores. Cantó sobre ese playbloy que gasta el dinero que tiene y el que no. Sin embargo, le censuraron cuando entonó la palabra 'cabrón'. La cadena emitió un pitido para que no se escuchara ese término.

Continuó su actuación encima de esa especie de tarta nupcial con la orquesta de cuerda a sus pies. Cantando sobre ese terrorista emocional que todos especulan sobre quién es.

No es la primera vez que censuran a Rosalía. Ya le ocurrió durante los Grammy Latinos 2022, cuando la televisión estadounidense censuró el programa por completo debido a las letras sexuales explícitas de la canción 'Hentai'. La cantante reaccionó expresando su indignación, mencionando a otros artistas que ya habían abordado temas similares, y la prensa consideró la censura «machista».