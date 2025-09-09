'Cenando con Pablo' visita el restaurante de España peor valorado: dónde está y qué se come El famoso influencer Pablo Cabezali ha dado su veredicto tras hacerse eco de las reseñas extremadamente negativas de este local ubicado en A Coruña

«Un desastre de principio a fin», «el pulpo sabía a calamar», «patatas fritas hechas desde la mañana y recalentadas», «el pollo tenía mal olor», «cocina llena de basura y sucia», «un despropósito», «rematadamente malo»... Las reseñas extremadamente negativas del restaurante peor valorado de España despertaron la curiosidad de Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', uno de los más seguidos en España. Con un 1,6 de 5 en Google, acudió casi con pánico a cenar a este local que se ubica en el centro de A Coruña, en una concurrida calle de su parte vieja que llama la atención por su apariencia de tasca, sus platos típicos y por sus precios económicos.

Se trata de una pequeña taberna que ahora se hace llamar, curiosamente, Coca Cola no Pepsi y que al propio influencer gastronómico le costó encontrar en Google Maps, ya que ha cambiado de nombre en los últimos años. Para esta velada compartió mantel con el 'youtuber' gallego Champi Muros, muy conocido en la comunidad con casi un millón de seguidores. «Lo pintan horrible. Han tenido varios cambios de nombre para camuflar sus malas reseñas», comentan antes de sentarse a la mesa.

Ambos influencers se propusieron comprobar si de verdad se come tan mal. Cabezali comienza el vídeo, de hecho, recordando que normalmente acude a restaurantes con buenas reseñas o que le recomiendan sus seguidores, es decir, en los que piensa que puede disfrutar del placer de comer y no atragantarse con cada bocado que prueba.

Sin embargo, finalizada la experiencia, ambos reconocieron que no les desagradó tanto como pensaban. Se lo imaginaban peor. «No hemos comido mal y hay que documentar la realidad, pero no me fío del todo», resume 'Cenando con Pablo'. Su compañero de velada también se pronunció en la misma línea: «Me voy sin más, ni bien ni mal».

El pulpo, un «suspenso»

En el final del vídeo compartido en Youtube, ambos reflexionan sobre la comida y el servicio y sospechan que, al tratarse de dos personas conocidas que tienen una importante capacidad de influencia, los empleados del local, que les reconocieron, se esmeraron en servir la comida de forma correcta. «No hemos comido mal, pero un 1,5 de puntuación entre 500 reseñas creo que no es algo puntual», lanzó Cabezali.

Durante la cena, no se asustaron del todo, pero sí sacaron pegas. En primer lugar, se quejaron de las raciones, que les parecieron pequeñas. Después, le sirvieron las rabas y las calificaron como «aceitosas e insípidas». También pidieron una ración de pulpo, que estaba «ultrablando». «Para mí suspenso, pero no horripilante», valoró el autor de la cuenta 'Cenando con Pablo' sobre la forma de preparar una de las recetas de la gastronomía gallega más famosas.

Pero los platos servidos dieron lugar a más críticas. Las croquetas de jamón «no sabían a nada, es como masticar bechamel» y la tortilla de patata tampoco les encandiló. «No tiene mal aspecto pero tiene restos negros de la sartén», lanzó Pablo con gesto de contrariedad. El influencer gallego, por su parte, dijo que sabía «rara» tras el primer bocado. A la segunda intentona, admitió que «tampoco puedo decir que esté mala». Para rematar, un plato de carne.Pero tampoco les convenció: «Tiene un regusto agrio, pero tampoco es para devolver el plato», apuntó Pablo. En total, pagaron 78,60 euros divididos entre cuatro personas, ya que acudieron junto a dos amigos más. «Venía con miedo y no ha sido horroroso», zanjó.