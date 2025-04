'Cenando con Pablo' prueba la chuleta del mejor parrillero de España en un restaurante de Burgos

Marina León Martes, 8 de abril 2025, 17:26 Comenta Compartir

El influencer gastronómico Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo', se ha acercado a Burgos para probar la chuleta que prepara Guillermo Martínez de Marigorta. Al frente del restaurante Abadesa, este hostelero vasco afincado en la ciudad de Castilla y León se ha alzado con el primer puesto en la tercera edición del concurso de Maestro Parrillero, donde ha competido con más de 50 especialistas de todo el país.

Antes del plato estrella, el influencer probó otras propuestas de la carta como la cecina de wagyu japonés. «Es complicado probarlo y no decir palabrotas. Menudo disfrute», aseguró tras el primer bocado. «Un corte muy fino que se deshace en la boca. Es majestuosa». Degustó también unas croquetas líquidas de jamón que no terminaron de conquistarle. «Están bien, pero no me sorprenden», apuntó.

Uno de los platos que más le sorprendieron fue el tartar de lomo bajo de vaca con ostras. «No voy a decir que no combine, pero el clásico me hubiese gustado más», añadió. Dejó hueco para un tartar de atún con salmorejo y una ración de morcilla de Burgos que calificó de «brutal».

Después llegó el turno del chuletón, el motivo principal por el que se había desplazado a la Abadesa. Eligió la chuleta premium de importación a 85 euros el kilo. A simple vista Cabezali opinó que «está un pelín más hecha de lo que me gustaría». Al pinchar el primer trozo reiteró el primer comentario. «Esto un parrillero no lo puede consentir, tiene demasiado gris. Si es para concurso, la mejor nota no la tiene», puntualizó. Aunque el sabor sí fue de su agrado. «Está muy tierna por dentro, es mantequilla», dijo.

Para cerrar la experiencia gastronómica, pidió un trozo de tarta de queso idiazabal con helado de dulce de leche, además de una ración de tarta de manzana preparada a la brasa. Finalmente, la comilona le salió por 152 euros. A su parecer, el precio de la chuleta «es un poco alto. Le sobran 10 o 15 euros porque tenemos que tener en cuenta que es un restaurante de carretera. Habrá quien esté de acuerdo conmigo y quién no». Eso sí, «se come increíble, eso es innegable y es un sitio al que volvería», concluyó.

Temas

Gastronomía

Burgos

Audiencias