'Cenando con Pablo' acusa a un restaurante del Santiago Bernabéu de obligarle a pagar una propina de 9 euros El influencer se enfrentó al camarero pese a las explicaciones recibidas por parte del trabajador: «Esto es una mierda»

A.M. Domingo, 5 de octubre 2025, 15:34 Comenta Compartir

El conocido influencer 'Cenando con Pablo' ha acudido recientemente al restaurante Arzábal, ubicado en el interior del estadio Santiago Bernabéu, para probar su carta y ha salido muy enfadado con la política del local. El joven acusa a los gestores de querer cobrarle un cargo extra de un 8% de la factura total en concepto de propina. En las imágenes se ve cómo la cuenta tiene dos importes; el total, de 114,5 euros, y el total con propina, de 123,6. Nueve euros más que, al parecer, el influencer no quiso pagar.

«Esto es una mierda. En las reseñas lo pondrá seguro», le dijo 'Cenando con Pablo' al camarero del restaurante, que trataba de explicarle que la propina era «sugerida» y no obligatoria. No hubo manera porque el influencer seguía erre que erre protestando por la forma de presentación de la factura. En el ticket no venía el concepto «sugerido» que sí le había explicado previamente el camarero, tal y como se ve en el post publicado por 'Cenando con Pablo'.

La polémica ya estaba servida y la comida pasó a un segundo plato, tal y como pudo observarse en la promoción del vídeo en sus redes sociales. «Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta, también lo voy a decir cuando algo no me sienta bien», se le escucha decir al influencer en la promoción.

No hubo más bronca hasta que llegó la factura a la mesa, porque 'Cenando con Pablo' salió especialmente satisfecho de los doce platos que le sirvieron. Empezó con un arroz del patenet. «Se disfruta», dijo. Después llegó las 'patatas a la importancia', un plato típico de Madrid. Salió encantado con la cecina: «El fútbol te va a dar igual cuando pruebes esto». Salpicón, croquetas de jamón, salmorejo, pan y mantequilla... todo correcto hasta que llegó tartar de bonito. Ahí surgieron las primeras quejas: «El bónito está muy áspero. Es un plato como yo, sin gracia».

El mal sabor del tartar se le quitó con los postres. 'Cenando con Pablo' salió encantado con la torrija y la tarta de queso... Todo salió a las mil maravillas hasta que llegó el camarero y le informo que el restaurante tiene la política de poner «una propina de sugerencia». Al influencer no le gustó y se lo dijo: «Está hecha la argucia porque está con el mismo tamaño de letra...»