La celebración de Marcos Llorente con una botella de vino de más de 18.000 euros

El jugador del Atlético de Madrid es famoso por sus métodos para llevar un estilo de vida saludable

B. V.

Martes, 7 de octubre 2025, 19:10

Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Que se lo digan a Marcos Llorente, que ha compartido unas imágenes disfrutando de un vino valorado en 22.000 euros y una reflexión que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

«Hace tiempo que utilizo esto como álbum de recuerdos y hoy, a pesar de lo de ayer, me tocaba celebrar algo personal. Porque al final, lo verdaderamente importante son nuestros seres queridos, y compartir con ellos es un regalo que no tiene precio. Celebrar no me hace menos profesional, al contrario: me recuerda que también he aprendido a separar las cosas y a darle a cada momento su espacio», ha escrito en sus Instagram el jugador del Atlético de Madrid, equipo que empató 1-1 contra el Celta de Vigo. Una reflexión con la que viene a decir que, a pesar de los malos resultados, la vida no es solo trabajo y tenía algo especial que celebrar.

Llorente, que presume en redes de su estilo de vida y cuyos métodos de cuidarse -como la exposición al sol sin protección- son muy controvertidos, habla también del consumo de alcohol. «En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí , no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo», ha escrito.

El jugador rojiblanco ha compartido unas fotos en las que aparece junto a su pareja, Paddy Noarbe, disfrutando de sushi y vino. La botella es de la casa Domaine de la Romanée-Conti (DRC) y, esta en concreto es de la añada 995 de Romanée-Conti, valorada en más de 16.000 libras, es decir, aproximadamente 18.000 euros.

