Cecilia Sopeña, la ciclista que se hizo viral en OnlyFans, reclama su derecho al olvido digital

La ciclista y creadora de contenido Cecilia Sopeña se hizo viral en 2022 cuando decidió dejar su profesión de profesora para crear contenido para adultos en la conocida plataforma OnlyFans. Todo empezó con pequeños vídeos mostrando rutas ciclistas. Después, con el objetivo de controlar más su imagen y generar mayores beneficios económicos, comenzó a crear contenidos eróticos.

Ahora Cecilia quiere desvincularse de esa actividad por completo para poder empezar una vida «más consciente, más ordenada, más digna y profundamente coherente con quien he llegado a ser». Con este objetivo se ha propuesto ejercer su derecho al olvido. El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE permite solicitar la supresión de datos personales cuando dejan de ser necesarios para la finalidad con la que fueron tratados, cuando se retira el consentimiento o cuando su difusión resulta ilícita o lesiva, entre otros supuestos, si bien su aplicación exige un análisis caso por caso y un equilibrio con otros derechos como la libertad de información.

La deportista colgaba en sus redes sociales un comunicado en el que reclama este derecho. «Este mensaje nace desde la verdad de lo que soy hoy. Desde la calma de una mujer que ya no necesita explicar nada, pero ha elegido poner en palabras sus límites». En el pasado, Cecilia declaró que una de las razones para crear ese tipo de contenido era la económica. Llegó a afirmar que un día ganaba lo que en un mes como profesora. En dos años ingreso unos novecientos mil euros.

La ciclista avisa de las acciones que está tomando y que tomará contra aquellas personas que difundan, compartan o almacenen cualquier contenido fuera de sus plataformas originales y privadas. «He activado con mi equipo legal el derecho al olvido: el derecho a eliminar de Internet todo aquello que ya no refleja quién soy ni cómo deseo ser recordada». Asegura que está en contacto con abogados y expertos en reputación digital y que a partir de ahora todo lo que circule fuera de lo autorizado —por mínimo que sea— entrará en un proceso judicial amparado por la ley. No es amenaza. Es orden. Es protección.

La influencer explica que su cambio de etapa responde a motivos personales y a un historial de acoso y vejaciones vinculados a su visibilidad digital, factores que ya la habían empujado a apartarse de la competición y a replantearse su identidad pública. Pero, por el momento, algunas de sus cuentas tendrán que seguir abiertas «por motivos de gestión fiscal y compromiso profesional»; Sopeña remarca que «ya no representan» su identidad pública, reclamando prudencia al difundir, compartir o nombrar su pasado. «Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección», finaliza Cecilia.

