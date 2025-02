Cayetano Martínez de Irujo, sorprendido por el cierre de la empresa gastronómica que lanzó en 2012 «A lo mejor no le ha dedicado el tiempo necesario», ha dicho sobre la gestión de su sobrino

Joaquina Dueñas Viernes, 7 de febrero 2025, 12:40 Comenta Compartir

Desde hace años, Cayetano Martínez de Irujo se ha caracterizado por decir lo que piensa sin cortapisas, aunque eso no siempre sea del agrado de su familia. Así ocurrió cuando publicó sus memorias, 'De Cayetana a Cayetano', y lo mismo ha sucedido al hablar de las diferencias que lo han enfrentado a sus hermanos tras el fallecimiento de su madre. Ahora, el duque de Arjona ha valorado el trabajo de su sobrino Carlos Fitz-James, segundo hijo del actual duque de Alba, tras conocer el cierre de la empresa gastronómica que él mismo lanzó en 2012 y que le ha dejado «en shock».

El conde de Salvatierra se enteró por la prensa del cierre de Alba Fine Food, una empresa de productos gourmet bajo el sello de la Casa de Alba que él puso en marcha hace más de una década y que, tras la muerte de su madre, quedó en manos de Carlos Fitz-James. A finales de enero trascendió que las pérdidas habían llevado al cierre definitivo, algo que Cayetano Martínez de Irujo aseguró desconocer cuando fue preguntado por Vanitatis: «No tenía ni idea. Me acabo de enterar; es la primera vez que lo oigo».

El hermano de Eugenia Martínez de Irujo lamentó la desaparición de este proyecto en el que trabajó durante mucho tiempo con el beneplácito de su madre. «Me he quedado en shock, porque trabajé cinco años para crear esta marca en un sector con una competencia feroz. La lancé en un mercado muy exigente, donde hay que trabajar mucho, con gran dedicación y rodeado de buenos profesionales», explicó. En este sentido, valoró la gestión de su sobrino, quien tomó las riendas de la empresa: «Pues quizá no le ha dedicado el tiempo necesario». Una declaración que, sin duda, no dejará indiferente a su familia.

En todo caso, volvió a subrayar la dedicación que requiere una empresa del sector alimentario y la necesidad de contar con personal experto: «Hay que rodearse de verdaderos profesionales», afirmó. «Yo tenía un equipo pequeño pero muy bueno, y trabajé muchísimo», subrayó, lamentando que su hermano no cuente con él en absoluto.

El cierre de Alba Fine Food no es el único contratiempo que afronta la Casa de Alba en estos días. El juez Pablo Aragón, encargado de la investigación sobre la extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar, en las inmediaciones de Doñana, ha ordenado que el Seprona vuelva a precintar los ocho pozos que se han seguido utilizando para el riego, advirtiendo a la parte investigada sobre la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial si se quebranta el precinto o se continúa usando los pozos no autorizados.

El próximo 20 de febrero, Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga y nieto más desconocido de la duquesa de Alba, deberá declarar como investigado por un presunto delito contra el medioambiente.

Por otro lado, Eugenia Martínez de Irujo ha sido excluida de la causa en la que llevaba imputada un año por figurar como presidenta de Euroténcia Agraria, un cargo que se asigna de manera rotativa en la familia, después de que el juez constatara que la finca no era de su propiedad ni tenía vínculo alguno con ella.