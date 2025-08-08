Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...» En una conversación con Alba Moreno en el podcast 'No te lo calles', la actriz ha dado detalles que no había revelado hasta ahora

Cayetana Guillén Cuervo se sincera como nunca sobre el episodio más terrible de su vida. Son muchas las mujeres que no son capaces o no quieren hablar abiertamente después de sufrir una violación. Y algunas se deciden a hacerlo muchos años después. En una conversación con Alba Moreno en el podcast 'No te lo calles', Cayetana ha contado por primera vez detalles de la violación que sufrió cuando tenía seis años y de la que habló en 2024.

Alba Moreno, física y divulgadora, se sentía muy cómoda durante la conversación y por primera vez no ha dudado en hablar abiertamente de los abusos que sufrió durante su infancia. Un relato con el que Cayetana se ha sentido identificada y ha contado su terrible experiencia. «Cuando estaba haciendo [la obra teatral] 'Pandataria', hicimos un documental del proceso creativo. Y ahí… No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente, nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, conté que a los seis años había sufrido una violación», relata. Y añade: «Entonces lo conté más suave de lo que era, pero fue como 'La Manada', ocho tíos. Y no lo había especificado […], pero se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron».

Este episodio marcó la vida de Cayetana y explica que no pudo hablar de ello durante años para poder sobrellevarlo. «La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir». Pero siempre ha sido consciente de que el trauma había condicionado su vida. «Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo... Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro, no».

«Me gustaría que la gente comprendiera que no somos la bandera de nada, que no vamos a salir con una pancarta reivindicando nada. Estamos aquí, simplemente dos personas que han decidido hablarlo, pero que no nos obliguen a hacerlo donde no queremos», añadía Guillen Cuervo. Aclara que con su relato no quiere convertirse en ejemplo de nada ni sumarse a ningún movimiento como el #MeToo.