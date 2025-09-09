¿Quién es Carolina Perles, la mujer expolicía de Ábalos? Estuvo casada con el político socialista durante trece años y con el tiene dos hijos menores de edad

T. Nieva Martes, 9 de septiembre 2025

«Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío». Esas son las palabras de la exesposa del exministro de Transportes, investigado por liderar una trama de corrupción junto a Santos Cerdán y Koldo García. Perles, que estuvo casada con el político socialista durante trece años y con el tiene dos hijos menores de edad, es la gran protagonista de 'El precio de... la corrupción', que ayer estrenó Telecinco y que cuenta con 15 horas de grabación.

Carolina Perles, que ahora tiene 50 años, quince menos que el exministro, superó las oposiciones para la Policía Local en Valencia en 2008. Fue ese año cuando se casó con un José Luis Ábalos, entonces era concejal socialista en el Ayuntamiento de esa misma ciudad. Para él era su tercera boda y ya tenía tres hijos. De ser agente de la policía local pasó a trabajar en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, donde desempeñó los cargos de vocal y tesorera.

Cuando Ábalos fue nombrado ministro de Fomento por Pedro Sánchez, la familia se mudó a Madrid. Allí Carolina Perles trabajó hasta 2019 como asesora de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Desde entonces continúa siendo funcionaria en excedencia.

En 2021, después de que Pedro Sánchez cesara a Ábalos como parte de la remodelación del Gobierno, decidieron separarse y comenzó un complicado proceso de divorcio. Sobre ese momento también habla en 'El precio de... la corrupción': «Digo de irme y me dice que cómo me voy a ir, que cómo me voy a ir como una emigrante fracasada, esa frase se me quedó clavada». Sobre su futuro lejos de él, añade: «Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado, estoy en recuperarme yo y en recuperar mi vida».