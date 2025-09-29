Carmen Maura enseña en 'El Hormiguero' el sercreto para mentir bien La actriz ha explicado el truco para hacer bien un papel en una película

B. V. Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

La semana de 'El Hormiguero' ha empezado con Carmen Maura. La actriz ha aparecido en el plató con un 'look' totalmente nuevo. De rubia. La intérprete, que acaba de cumplir 80 años, ha bromeado sobre su edad. «No me consideraba ancianita hasta ahora», ha bromeado la artista, que ve las ventajas de hacerse mayor. «Puedes hacer y decir lo que te dé la gana».

Maura tiene una larga trayectoria. De hecho, se enorgullece de que «nunca ha estado en paro». La actriz aparece en 'Vieja Loca', la nueva película que protagoniza y que llegará la taquilla de todos los cines el próximo viernes 10 de octubre. La cinta de terror y suspense cuenta la historia de un hombre al que su ex novia le pide que cuide a su madre senil, Alicia. Lo que empieza como un acto de compasión se convierte rápidamente en una pesadilla para él.

Carmen Maura nos habla de 'Vieja Loca', su nueva peli de terror y suspense que llega a los cines el 10 de octubre #CarmenMauraEH pic.twitter.com/dmvcWKHpg5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2025

La actriz desvela que ha tenido que ir al gimnasio para preparar el papel. «Odio hacer pesas. Estoy 45 minutos», señala. Maura dice que es muy importante para los músculos. Eso sí, avisa a la gente de cierta edad de hacer «las cosas despacio, que si no te caes».

También han charlado sobre la preparación de los papeles. Sobre esto, Maura ha explicado que se mete «dentro del personaje, te lo tienes que creer». Sobre esto, ha enseñado el «secreto para mentir bien». «Yo podría mentir como me dé la gana».

Pablo Motos le ha preguntado sobre su primer desnudo, que lo ha hecho a los 80 años. «Te lo pasas muy bien», afirma Maura, que ha hablado sobre las escenas de cama con Antonio Resines. «Con él me lo pasé muy bien», decía entre risas.