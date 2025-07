 Carmen Machi descubre en 'El Hormiguero' su accidentado rodaje en 'Furia': «Luego estaban todos acojonados»

Carmen Machi desata su lado más salvaje en 'Furia', una nueva serie de HBO Max. La actriz madrileña, conocida por su inconfundible carisma y su ... capacidad para moverse como pez en el agua entre la comedia y el drama, se lanza ahora a una producción cargada de tensión, secretos y personajes al límite. Con 'Furia', Machi se aleja de los papeles que la hicieron popular para meterse de lleno en una historia oscura, donde la rabia, la venganza y la fragilidad humana se entrelazan en cada episodio. «Me gusta mucho y me lo pasé muy bien haciéndola. Soy muy amiga de Félix (Sabroso) y admiro profundamente su manera de escribir, como cuenta, como cuida, como rueda… y, encima, crea unos personajes tan increíbles. Aquí las mujeres hemos salido favorecidas por el regalo que nos ha hecho a cada una de las actrices que formamos la serie», indicaba la artista en 'El Hormiguero' refiriéndose a esas cinco mujeres en estado de furia que protagonizan la ficción.

«He aprendido viendo la serie que tienen que provocarme mucho para que salga mi furia. La furia que viene de cuando has estado maltratado, utilizado, traicionado… Cuando tus cimientos, que crees que son sólidos, llega alguien o algo y te los aplasta. La única manera de sobrevivir a eso es la furia absoluta. Y, a veces, llega a niveles impresionantes, incluso a la autodestrucción», explicaba la actriz ante Pablo Motos que quería saber cómo reaccionaba su invitada «cuando te tocan las narices», expresaba. Reflexiva, Machi respondía. «Tengo dos maneras, me quedo un rato quieta mirándote y me voy. A partir de ahí, pueden pasar muchas cosas, y puede que lo pases muy mal tú. Y luego, hay otra manera, te puedo pegar un puñetazo. Puede ser», dejaba caer la intérprete que está descubriendo que puede ser rencorosa. «Creía que no, pero sí. Si no rencorosa, creo que me duelen las cosas y como me duelen, siento que a esa persona ya no la quiero o algo así. Puede ser que tenga que ver con el rencor», argumentaba. Y puntualizaba: «No me gusta desear mal a nadie, prefiero pensar: lo que te estás perdiendo». Curiosamente, pronto rectificaba. «No me ha pasado tanto, eh. Mira, acabo de darme cuenta de que no soy rencorosa», aseguraba.

«Te sientes muy poderosa con un arma en la mano, por eso es tan peligroso», exponía Machi que últimamente ha tenido que disparar en varias secuencias de sus series. Y dice que se le da bien. Otra cosa que le gusta es guardarse recuerdos de sus rodajes. «Me quedo siempre con los zapatos. Los de confort, porque te suelen poner otros para descansar, y con los que ruedo», confesaba. Ella no sabe conducir, pero casi siempre le toca ponerse al volante en la ficción. «Increíble como conduzco el carrito de golf en esta serie, aunque mi punto fuerte son los tractores. Ahora, aquí conduzco un carro de golf muy bien. El sitio estaba empinado y había que actuar llevando una escopeta y hablando por teléfono. Yo avisaba de que no sabía frenar, que nadie se pusiera delante. Y me cargué un cámara. No pasó mucho, me metí contra el trípode. Luego estaban acojonados todos», recordaba entre risas.

Machi retrocedió en el tiempo para rememorar el día en que decidió que quería ser actriz. «En mi cabeza, como arranque, lo tengo viendo una película de Elizabeth Taylor cuando yo era muy pequeña. Y ella, en la peli, tenía la misma edad que tenía yo cuando la veía. La vi llorar, tenía el pelo largo, como yo… Era de dos rombos y la vi escondida detrás del sofá. Me conmovió tanto un monólogo que tenía ella antes de morir, porque muere en esa película, que me fui a mi habitación y lo reproduje. Y ahí descubrí esa sensación tan increíble que es hacer algo que a mí no me estaba pasando, pero que estaba pasando por mí. Pensé que era una maravilla», contaba entusiasmada. Y tiene más películas favoritas. «Podría ver 'El padrino' mil veces o 'Apocalypse now'. Vería en bucle la secuencia de 'Cinema paradiso' cuando se están viendo los besos en la pantalla…», enumeraba con pasión.