Carmen Lomana no se corta: «Terelu ha bebido y ha fumado todo lo que ha querido»

El paso de Terelu por Supervivientes está dando mucho de qué hablar. Desde los privilegios que ostenta la hija de María Teresa Campos en el programa hasta las primeras discusiones con sus compañeros. Pero lo que Carmen Lomana no ha podido evitar es hablar sin tapujos del aspecto de la presentadora en la isla de Honduras: «Está machacada de no haberse cuidado».

Terelu entró en el reality con algunas condiciones que otros participantes no pueden disfrutar. Son, por ejemplo, saltar desde una altura más baja desde el helicóptero, elegir qué pruebas hacer o no sin penalización o abandonar el programa cuando quiera sin multa económica. Y la que más ha llamado la atención: ella puede fumar y los demás no. Carmen Lomana se ha pronunciado sobre esto y otros aspectos en 'Las mañanas Kiss'. La socialité ha expresado que no le parecen bien estos privilegios. Se podía haber quedado ahí, pero no; ha continuado criticando los malos hábitos de la presentadora.

«¿Tú has visto las ojeras que tiene Terelu? Está machacada de no haberse cuidado porque Terelu era ideal y tampoco es tan mayor», ha reconocido la empresaria leonesa, explicando que es a partir de los 60 años cuando se comienzan a notar «los efectos de la vida que has llevado», continuaba Lomana.

La empresaria, que nunca se corta con sus palabras, sobre todo a la hora de calificar el aspecto físico de las personas, no ha tenido ningún problema en seguir criticando el estilo de vida de la hija de María Teresa Campos. «Terelu ha bebido todo lo que quería, y ha hecho muy bien si quería; ha fumado como loca y no se ha privado de nada», ha rematado la de León, asegurando que «así está» a nivel físico a pesar de ser «mucho más joven» que ella.

«Ahora podía haber aprovechado para estar en la isla, desintoxicarse de todo, de alcohol, de tabaco... Que no digo que sea alcohólica, pero aunque sean cervezas... y veo que no», ha expresado Lomana, insistiendo que no le parece bien «que fume ni que la dejen fumar» en el programa. La socialité, para concluir sus aportaciones sobre el programa, ha hecho referencia a una experiencia que parece ser que se vivió en el concurso en el pasado: «Mucha gente va con muchas adicciones con la esperanza de que se le quiten y ha habido veces que han tenido que llevárselo y ponerle metadona, porque se daba golpes contra las palmeras».