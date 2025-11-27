Carmen Lomana habla sin tapujos de su fortuna: «Tengo suficiente»

B. V. Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Carmen Lomana es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Presente en numerosas tertulias, la socialité tiene invertido su dinero en propiedades inmobiliarias, lo que le ha permitido generar ingresos adicionales a gracias a los alquileres. Unas inversiones que le han propocionado una pequeña fortuna. Lo ha desvelado al periodista Nacho Gay en el podcast de Vanitatis.

A sabiendas de que ella no iba a decir una cifra, Nacho le ha mencionado una, la friolera de ocho millones de euros, a lo que Lomana ha contestado de forma contundente: «Más». Y cuando le ha preguntado cuánto tiene le ha contestado directamente. «¿A ti qué te importa?… Yo no lo voy a decir porque a nadie le importa. Pero tengo lo suficiente para vivir». «Tengo suficiente», asegura.

Un podcast en el que ha hablado de amigas y enemigas, entre las que están Isabel Preysler, de quien ha preguntado «¿por qué es famosa?», y sobre Ágatha Ruiz de la Prada, con quien sí ha tenido enfrentamientos, dice que «estuvo ganando bastante dinero hablando de mí en los platós».

Sobre su fortuna, Lomana ha afirmado que no es fruto de la casualidad ni de la suerte, sino de años de trabajo y de decisiones acertadas junto a su marido, Guillermo Capdevila, fallecido hace más de 25 años. De hecho, Lomana ha explicado que cuando llegó a Madrid ella tenía sus propios recursos. «Yo entonces tenía mucho más dinero que él, porque ya empezaba a trabajar en el Banco de Santander, vivía en una casa maravillosa, en un flat en Chelsea, en Londres, y tenía una situación económica y social mucho más importante que Guillermo».

Y hace hincapié en que el dinero que atesora no es de una herencia o un regalo. «Jamás he sido una mujer pedigüeña. Yo siempre he trabajado antes, durante y después de casada y de quedarme viuda», afirma. «Ganó mucho dinero trabajando, no pintando la mona. Lo invirtió bien, lo invertimos bien», dice sobre Capdevila.