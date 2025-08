Carmen Lomana se cuela en los audios del 'caso Koldo'

Bruno Vergara Miércoles, 6 de agosto 2025, 08:16 | Actualizado 08:21h. Comenta Compartir

Entre los más de 20.000 audios analizados y registrados por la Guardia Civil en el 'caso Koldo' ha aparecido la voz de Carmen Lomana. La empresaria y colaboradora de varios programas de televisión se ha despachado a gusto contra su hermano Rafael, exdiputado de Vox por Albacete. Un audio en el que le tacha de «tonto», «desastre» y al que le acusa de haber «robado» a su familia.

«Mi hermana María José el otro día lloraba, decía: «'¡Qué injusta es la vida, con lo malo que ha sido con nosotros, con nuestra madre, con todo!'. Y verlo entrar al Congreso de los Diputados... con todo lo que nos ha robado. Si la gente lo supiese... Que se preparen los de Albacete porque se lo puede dejar vaciado ¿Sabes? Este tío es un delincuente», se le escucha a Lomana en un audio de WhatsApp. La colaboradora de televisión carga con contundencia contra su hermano: «Este tío es un delincuente, pero aparte de eso es que es tonto».

Un audio en el que también se cuela el nombre de Jesús Calleja. Y es que Rafael se dio a conocer en el programa 'Desafío Extremo', programa del aventurero. Tras esa incursión en televisión, el hermano de Lomana siguió en los medios. Precisamente, la empresaria critica su trabajo. «Nunca ha sido presentador, en la vida. Con Calleja hizo dos programas y Calleja me dijo a mí: 'Yo no le aguanto un minuto más, porque si puede me quita a mí y a todos. Es el peor compañero que te puedes imaginar'. Y la prueba es que no ha seguido con él», dice en el audio.

Lomana ha querido dar su versión en el programa 'Y ahora Sonsoles' sobre ese audio. De hecho, desea que su hermano no lo escuche porque «puede hacerle mucho daño». Y es que con Rafael, con quien se distanció cuando este entró en el programa 'Supervivientes' en 2014, ya hizo las paces. Por ello, ahora no comparte las palabras que en su momento expresó por WhatsApp. «Ese audio lo envié hace bastante tiempo, en un momento en que no tenía buena relación con mi hermano. Ahora nos llevamos muy bien».

Además, se pregunta qué importancia tiene ella en esos audios de la Guardia Civil. «¿Qué pinto yo en los audios de Koldo? Pero oye, con 22.000 audios, ¿van a fijarse en el mío? Yo es que no lo puedo entender», afirma Lomana. «A los de Vox les va a dar un ataque porque, al final, digo: 'ahí se ha metido el más tonto de cada casa'. Por eso se lo han debido de mandar», señala.