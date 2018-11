Carlos Sobera confiesa que padece una enfermedad crónica Carlos Sobera en el programa First Dates. / CUATRO Hace siete años que el presentador fue diagnosticado con diabetes y ahora participa en una campaña de concienciación con motivo de Día Mundial de la Diabetes OLATZ HERNÁNDEZ Sábado, 17 noviembre 2018, 17:42

El pasado verano, Carlos Sobera preocupó a sus fans en las redes sociales al publicar una imagen con el mensaje «Recuperándome». El presentador acompañaba la publicación con una serie de 'hastags', en los que mencionaba al Hospital Ramon y Cajal.

Entre sus seguidores saltaron todas las alarmas y rápidamente empezaron a preguntarle qué le ocurría. Sobera no tardó en responder: «Nada de que preocuparse demasiado. ¡Una infeccion ya superada! Muchas gracias a todos», explicó agradecido.

Cuatro meses después, la salud del presentador vuelve a ser noticia. «Tenía el azúcar en 300, que es una barbaridad», explica y confiesa que hace siete años que fue diagnosticado con diabetes. Este año protagoniza la campaña 'Que la diabetes no te pare', un spot con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

Su objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de llevar una vida saludable, con una buena alimentación y ejercicio físico. «Llevaba como cuatro o cinco años aproximadamente sin hacerme ningún tipo de analítica. Un día me llama mi mujer y me dice '¿Estás sentado o de pie?' y me da la noticia de que tengo el azúcar alto», recuerda Sobera.