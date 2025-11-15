Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...» La presencia del exciclista como comentarista de ciclismo la próxima temporada en la televisión pública está en el aire

Sábado, 15 de noviembre 2025

Los polémicos comentarios de Perico Delgado desde el set de TVE en la pasada Vuelta a España, donde señaló a diferentes partidos de la izquierda por «fomentar odio y ganas de separar al país» mientras analizaba las protestas por la presencia del equipo Israel en carrera, provocaron un terremoto donde muchos pidieron su despido de la televisión pública.

Carlos de Andrés, su compañero de narración y amigo, le ha defendido a capa y espada en el canal de Youtube 'Fuera Caretas'. «Él es mi amigo y, aunque discrepe de la manera en que piensa, no por eso va a dejar de serlo. Es la persona con la que me siento más cómodo comentando una carrera y espero seguir haciéndolo», apuntó.

El periodista catalán no se moja sobre el futuro de Perico, porque no lo sabe, según confiesa: «Para mí entiendo que va a seguir, pero no lo sé. Ahora lógicamente hablo con él, pero tampoco me ha dicho que nadie le haya comunicado nada».

Para De Andrés lo que ocurrió en La Vuelta es lo suficientemente grave como para pasar de largo y no dar una valoración personal. «Meter excesiva política en el deporte no sé si es bueno o malo, pero era difícil no expresar tus sentimientos en ese momento. Para mí ese episodio ya está, no le voy a dar más presencia», asegura.