Carlos Alsina: «Al líder de un partido político lo elige un colectivo para que lo lidere, no para que lo tiranice»

Tiene un estilo propio que lo ha consolidado como uno de los referentes de la radio española. Carlos Alsina acaba de celebrar el décimo aniversario de su programa, 'Más de Uno', que dirige y presenta cada mañana en Onda Cero y quiso celebrarlo en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos. Volcado con acontecimientos como la tragedia de la DANA, siendo el comunicador que más programas especiales ha realizado desde la zona cero de las riadas ocurridas el pasado 29 de octubre, Alsina ha sido testigo privilegiado de la tragedia. «Para echar a Mazón, al PP, primero le faltan instrumentos porque, realmente, Feijoo no puede decir que mañana Mazón está fuera. Él sí puede, y no quiere, por lo que vemos, censurar pública y gravemente la falta de gestión de Mazón, de manera que este se sienta abandonado por su partido y asuma que, lo mejor que puede hacer, es quitarse de en medio. No lo hacen porque están todo el tiempo en el cálculo de que, si toman una decisión, qué va a suponer en el tanteo permanente en el que están contra el PSOE. Están todo el día obsesionados en cómo se cuentan las cosas para que parezcan de una manera o de otra. Creo que es una devaluación de la Política», opinaba. Y remataba: «A mí las cosas más duras sobre la gestión del Gobierno valenciano en aquellos días, me las han dicho concejales y alcaldes del PP en esos municipios. Era como si el Gobierno valenciano viviera en otro planeta. O sea, que no tiene que ver con el color político, tiene que ver con la evidencia de que no se supo reaccionar adecuadamente a lo que había ocurrido».

Se levanta todos los días a las 4,10 de la madrugada, aunque pone el despertador a las 3,30 para dormir unos minutos más. «La radio siempre es moderna y lo demostramos todos los días», proclamaba orgulloso. Uno de sus triunfos son sus monólogos matinales sobre la actualidad. «No pretendo que estés de acuerdo con mi conclusión, solo aspiro a que te sirva cuál es mi punto de vista para compartirlo, para discrepar o para que se te ocurra algo que hasta ese momento no habías reparado en ello», declaraba el locutor, que reflexionó sobre qué pensará el presidente del Gobierno sobre su programa. «Creo que le resultará útil para encontrar argumentos diferentes a los suyos, habitualmente críticos con su manera de proceder. Cuando están en la oposición, les gusta mucho el programa y, cuando llegan al poder, deja de gustarles. Pero no solo le ha pasado a Sánchez, le pasó también al PP cuando llego al Gobierno después de Zapatero. Y es que en mi programa tenemos una tesis y es que el foco de la crítica tiene que estar puesto, sobre todo, en quien gobierna el país, para disgusto del gobierno de turno», reflexionaba.

«La crítica al poder no significa que estés alineado con quien aspira al poder», filosofaba Alsina. Y miraba a los famosos WhatsApp de Ábalos y Sánchez. «El Gobierno está en un momento de inquietud porque, como nos pasa a todos, no sabemos qué más hay. Pueden valorar lo ya hay y están intentado quitarle importancia a todo. Dicen que es muy grave que se vulnere la privacidad del Presidente. Curiosamente, no dicen que es grave que se vulnere la privacidad de José Luis Ábalos. Alguna idea deben tener de que Ábalos está detrás de las filtraciones, o lo sospechan», comentaba. Y analizaba los mensajes ya publicados. «Revelan una forma de funcionar o de entender la política del Presidente y de Ábalos. Que se basa en que una cosa es lo que decimos en público y, otra, lo que decimos en privado. Y esto hay a quien no le parece relevante, pero hay conversaciones de WhatsApp que revelan que lo que luego dicen el público, en realidad es falso. Estoy pensando en los barones disidentes», manifestaba. Y zanjaba: «Al líder de un partido político lo elige un colectivo para que lo lidere, no para que lo tiranice».

«A mí me tiene muy entretenido José Luis Ábalos, que es un personajazo de la vida política española. Lo he tenido varias veces en el programa y me lo he creído», asumía el comunicador de Onda Cero. Y se mojaba sobre quién cree que ha filtrado los mensajes. «Hoy ha contado (Ábalos) que él no se ha negado a que se filtraran algunos WhatsApp cuando se reconcilia o lo que sea con Sánchez, pero que él no tiene nada que ver con los otros. Yo creo que es especialista en jugar al despiste», contaba.

