El cariñoso mensaje de Ingrid Betancor a su marido, Ibai Gómez, tras el ascenso del Arenas: «Estoy orgullosa de tu dedicación, de tu cercanía y humildad...»

El Arenas de Ibai Gómez, exjugador del Athletic y del Alavés, ha logrado este domingo ascender a Primera Federación. Desde entonces han sido muchas las muestras de cariño que ha recibido tanto el club como su entrenador. Entre ellas, las de su mujer, Ingrid Betancor: «Me siento especialemente orgullosa».

La influencer ha querido difundir su alegría en redes sociales. Lo ha hecho con una publicación en instagram que ha compartido después del propio Ibai Gómez. «Hace meses que me dijiste que esto pasaría, que seríais campeones, y no has parado de trabajar hasta conseguirlo», arranca Betancor, que añade: «Quizás hoy no seamos realmente conscientes del valor que tiene, porque hemos visto el trabajo día a día».

La mujer del técnico del Arenas asegura sentirse «especialmente orgullosa» de la «dedicación» de su marido al frente del club rojinegro. De su «entrega», prosigue, «de la cercanía y humildad con la que tratas a todo tu equipo, la confianza que depositas en cada jugador y lo mucho que sacas de ellos». Porque, subraya, «esa es verdaderamente la grandeza del fútbol».

Ingrid Betancor asume que «quien vive cerca el deporte de élite sabe que los trofeos son una felicidad efímera». «Se disfrutan, por supuesto, hay que hacerlo», apunta. «Pero el aprendizaje y la experiencia del equipo es lo que realmente permanece». «Sin deportividad no hay trofeo, sin sentimiento de equipo no hay trofeo, sin amor no hay trofeo. ¡Aupa Arenas club!», apostilla.