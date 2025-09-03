El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La rapera estadounidense Cardi B AFP

Cardi B, absuelta de una demanda de agresión contra una exguardaespaldas

La rapera estadounidense se libra, así, de pagar la indemnización de 24 millones de dólares que exigía la demandante

M. Moreno

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:57

Un juez de California ha absuelto a la rapera estadounidense Cardi B a que se le acusaba de presuntamente haber agredido a una exguardia de seguridad. La demandante exigía una indemnización de 24 millones de dólares por las heridas físicas y las secuelas psicológicas que habría sufrido durante este altercado en el año 2018. Tras conocer la sentencia, la música ha agradecido a sus abogados al tiempo que ha calificado la demanda de «frívola».

El motivo de este fallo radica, principalmente, en que la demandante, Emani Ellis, no habría logrado demostrar elementos de agresión, negligencia o angustia emocional suficientes como para culpar a Cardi B de un delito de agresión. De esta manera, la rapera ha quedado absuleta de cualquier responsabilidad civil en lo que respecta a este caso.

En el momento en el que la denuncia fue interpuesta, aseguraba que Cardi B le habría arañado la cara y le habría escupido durante una discusión mientras se dirigía al consultorio médico en el que trabajaba Ellis, situado en la ciudad de Beverly Hills. La exguardia de seguridad argumentaba entonces que había sufrido cortes en la cara, realizados con las largas uñas de la artista, que requirieron cirugía plástica.

La artista, que estaba embarazada en ese momento y se dirigía a su obstetra, negó las acusaciones, mientras que la demandante solicitaba una indemnización punitiva, además de un pago de 24 millones de dólares por los daños tanto físicos como psicológicos causados.

