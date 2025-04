Caos en 'Supervivientes': «Ha pasado algo muy grave»

Joseba Fiestras Lunes, 7 de abril 2025, 07:19 Comenta Compartir

«Ha pasado algo muy grave. Montoya, Anita y Carmen Alcayde se han saltado las normas y esta noche vamos a saber cuáles son las consecuencias. Hay sanciones seguras para los tres», avanzaba Sandra Barneda al comienzo de 'Conexión Honduras'. Una vez más, varios concursantes infringían las leyes y la organización tenía que tomar medidas.

En un reto, Anita y Laura subieron a la montaña y se encontraron con un dilema. Había dos opciones, unos perritos calientes con guarnición copiosa para ellas dos solas o menos comida, pero para todo el grupo. Y apostaron por ellas. «Cualquiera se hubiera comido esto», aseguraba Laura. «Aquí no ha pasado nada», zanjaba Anita. Lo malo era que sus compañeros sabían lo que pasaba.

De vuelta al campamento, se lio gorda. «Era una recompensa para todos y nos sentó mal», afirmaban los supervivientes que no almorzaron ese día. «Fue una actitud muy egoísta», reconocía Laura que optó por no comer más pescado del grupo. Anita, por el contrario, decidió comerse su parte de arroz y lentejas. Y le cayó la mundial. «Me quiero ir a mi puta casa», rompió a llorar la joven al sentirse señalada por el resto. Anita esperaba consuelo, pero no se lo dieron, así que acudió al equipo contrario. «¿Qué te pasa?», preguntaba Montoya que acudió a la valla preocupado. «Que no puedo más», replicaba su ex. Y sin contemplaciones, se saltó las leyes y cruzó la barrera por el mar. Montoya y Carmen acudieron a su auxilio. «Chicos, ¿sabéis que os estáis saltando las reglas?», avisaban de la organización. «Me da igual», contestaban a dúo. Rebeldía en vena.

«¡No puedo más con este grupo de puta mierda!», clamaba Anita sollozando. Los abrazos seguían. Alcayde se sumó a la trampa y acabaron criticando a todo el mundo a trío. «Esto está lleno de doñas perfectas y son perfectos, y de perfectos no tienen una mierda», censuraba Anita ya más calmada. «Yo pienso que mi mayor premio ha sido el curarme como estoy contigo», brindaba Montoya. Ella sonreía. «Este corazón se ha curado. Con Anita ya hemos llegado a un entendimiento», declaraba el sevillano satisfecho. La cara cambió cuando se enteraron del castigo. Anita y Montoya vivirán enjaulados 24 horas en Playa Furia y Carmen será la encargada de que sobrevivan. Un paripé, vamos.

Por otro lado, Ángela fue expulsada definitivamente del concurso. Se la jugaba con Makoke y el público decidía salvar a la ex de Kiko Matamoros. Y el que flipó fue Damián Quintero que recibió una noticia bomba, «algo que os cambiará la vida a uno de vosotros», afirmaba Laura Madrueño justo antes de señalar al deportista, que se enteraba de que tenía que leer algo. «En el último campeonato del mundo lograste la medalla de plata, lo que te convertiría en subcampeón del mundo de karate. De la misma forma, también te convertiste en subcampeón europeo. El viernes se conoció que Ali Sofuoglu, actual campeón, ha sido sancionado por la federación», leía en un pergamino. Y celebró por todo lo alto que aquella decisión le convertía a él en el Campeón del Mundo. ¡Por fin una buena noticia!

