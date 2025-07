Caos en 'La Revuelta': se equivocan de día, no tienen público, dan paso mal al Grand Prix...

Gabriel Cuesta Miércoles, 9 de julio 2025, 22:36 | Actualizado 22:46h. Comenta Compartir

Esta vez 'La Revuelta' arrancó hasta sin cabecera. Lo hizo diciendo que es el martes 8 de julio en su maratón. Buen lío el que se han montado con una escaleta sin pies ni cabeza. Por tener no tenían ni público y su conocido 'hombre mágico' promocionó de forma fallida el Grand Prix, que se emitió el lunes. Y acabaron rectificando.

El realizador pasándola canutas. Jorge Ponce hizo de las suyas en la Gran vía. Invitó a una madre y su hija a ver en el cine 'Padre no hay que uno 5' con 50 euros. «Lo que sobre para vosotras. Veis la mitad de la película, volvéis y me la contáis». También cogió a dos chavales aleatorias (una se aprovechaba de la sombra que generaba la otra en la calle) y las metió en el teatro Príncipe como público, cuando todavía estaba vacío y los asistentes hacían cola fuera para entrar. Todo un despropósito. Un sinsentido.

El primer público que entró en la maratón. Sí, ya sé que el lunes visteis el teatro lleno y estamos a miércoles. Los que quieran ver el programa al revés, de jueves a lunes, entenderán "mejor" todo #LaRevuelta pic.twitter.com/4eMUvu0WtL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 9, 2025

Broncano las recibió solas en el pasillo. Y acabó hablando con ellas sobre su amistad y cuáles fueron sus programas favoritos de la temporada. Llegó por fin el turno de la invitada, que volvió «mucho tiempo después». La actriz Ingrid García-Jonsson reconocía que una de sus «pesadillas» era acudir y que no hubiese público. Se atrevió a no llevar regalos. «Me parecía que no procedía traerte nada más. Ya te he regalado muchas cosas por nuestra amistad y lo que recibí a cambio me pareció peor», resumía.

García-Jonsson le recordó al humorista que fue la que le presentó a su actual novia, Silvia Alonso. «¿Tú a quién me has presentado?». Señalaron a Sergio Bezos, pero no le convenció. Acudió la hispano-sueca a presentar la miniserie de Netflix 'Superstar', que explora la vida de Yurena, anteriormente conocida como Tamara.

Igual sois muy jóvenes y no os acordáis bien del fenómeno que supuso Tamara (Yurena). Su paso por Crónicas Marcianas hizo que se la viera como un personaje friki pero pasó a convertirse en un icono pop y un simbolo de transgresión. Que lo petó, vamos. #LaRevuelta pic.twitter.com/J7jaNcsonP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 9, 2025

Abordaron sus papeles como hermanos. «Yo siempre fui considerado el hermano tonto», confesaba Broncano. En el caso de la invitada, más bien era a la que más «exigían» sus padres. «Fui a una competición de matemáticas y quedé tercero. Otro año fue mi hermano y ganó en Andalucía. Desde entonces, él es el listo», bromeaba el conductor de 'La Revuelta'.

No faltaron las preguntas clásicas. ¿Patrimonio total? «¿cuenta la hipoteca? En -300.000 euros porque soy propietaria», se encogía de hombros. ¿Y relaciones en los últimos treinta días? «Solo tengo con una persona y la gente sabe con quién estoy... me apetecía no hablar de él. Su privacidad no la voy a compartir en la tele», se justificaba.

Veintiuno

Remató la noche el grupo 'Veintiuno' con una actuación musical en la que sí estaba ya el teatro lleno de público. No resultó ser una sorpresa porque sus camisetas y batería ya se habían visto en los dos programas anteriores. Por el tobogán se lanzaron Diego Arroyo, Pepe Narváez, Yago Banet y Rafa Pachón. Y cargados de regalos de obrador y camisetas de merchandising. ​Uno de ellos se animó a tumbarse en la bañera para ser entrevistado.

Justo se emite cuando se cumplen 50 días desde que la tiquetera Wegow entrase en concurso de acreedores y retuviese los pagos a artistas y salas de conciertos. Un varapalo para este cuarteto toledano y también para bandas como Shinova o La Moda, entre otras. «No sé lo que puedo decir... Hay un montón de cosas que íbamos a pagar y ya no podemos. Está en este calendario que se llama 'La ruina'», le regalaba el vocalista Diego, con fechas señaladas donde toca no rascarse el bolsillo. «Da coraje. Hace dos años estábamos en la indigencia. Las bandas intermedias podrán reponerse. A nosotros hace dos años nos hubiese jodido la carrera y ahora a muchos les ha jodido la carrera».

El público, como siempre, pidió de todas formas entradas. «¿Pero no escucháis? Lo que animó es a que compréis entradas de los afectados», se reía Broncano. La banda desveló que les regalaban esas 300 entradas. «Sois tontísimos, os gusta ser pobres», reflexionaba el presentador.