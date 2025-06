La cantante Jessie J anuncia que padece cáncer de mama

Silvia Osorio Miércoles, 4 de junio 2025, 13:04 Comenta Compartir

«Voy a desaparecer por un tiempo». Así ha anunciado la cantante británica Jessie J que padece cáncer de mama. La artista ha compartido un vídeo en Instagram para comunicar la noticia de su diagnóstico, que llega tras varios meses de pruebas médicas.

La enfermedad, sin embargo, no frena sus compromisos profesionales más inmediatos. Jessie J ha revelado que se someterá a una cirugía, pero será tras su esperada actuación en el Capital's Summertime Ball, un festival que se celebrará el próximo 15 de junio en el estadio de Wembley, en Londres.

«El cáncer es horrible de cualquier forma, pero me aferro al hecho de que lo detectamos a tiempo», ha señalado a sus seguidores con mucho optimismo. De hecho, se ha mostrado tranquila y ha querido calmar a sus seguidores a pesar del varapalo: «Volveré con unos pechos enormes y más música», ha bromeado la intérprete de 37 años.

La cantante de éxitos como 'Price Tag' ha confesado que conocía la noticia hace dos meses y ahora ha decidido hacerla pública porque «solo quería ser abierta y compartirlo porque, egoístamente, no hablo lo suficiente. No lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro. También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado con otras personas, brindándome su amor y apoyo, y también sus propias historias», ha explicado.