Cañizares, «destrozado» por la separación de su tercera mujer

Leire Moro Miércoles, 2 de abril 2025, 18:05 | Actualizado 18:23h.

Santi Cañizares ha sorprendido esta mañana al contar en exclusiva en Radio Marca que se ha separado de Mayte García, su tercera mujer. El exportero del Valencia ha confesado en 'Despierta San Francisco', programa en el que interviene semanalmente, cómo está su situación personal. En plena tertulia en la que se hablaba del partido de Copa entre el Madrid y la Real Sociedad, ha cambiado radicalmente de tema: «He roto mi relación con mi pareja. Estoy pasando por un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas». Una declaración que sorprendía a sus compañeros. «No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja tocado», ha añadido.

Cañizares ha estado casado en otras dos ocasiones y tiene seis hijos de sus dos primeros matrimonios. Estos están siendo un gran apoyo para el exportero en estos momentos. «Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa».

No es habitual que en esta tertulia deportiva los colaboradores aborden temas tan personales, pero parece que Cañizares se ha sentido muy cómodo para abrirse sentimentalmente. Y no solo ha hablado de su separación de Mayte; el futbolista también ha contado que su segunda separación también fue «dolorosa», pero aún así volvió a encontrar el amor. «Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. »He vivido lo más bonito del amor con esta última relación«.

Cañizares ha confesado que se siente totalmente destrozado y que las últimas semanas han sido muy difíciles. «Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa que me deja ahora con todo el tiempo del mundo. Cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra».

Ahora intenta buscar la manera de seguir adelante y, aunque no ha buscado ayuda profesional, asegura que «ha visto vídeos para tratar el tema psicológicamente» y reconoce que está «muy sensible».

