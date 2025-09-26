Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses El exportero del Real Madrid y Valencia, entre otros, pasará a sus 55 años por tercera vez por el altar

A.M. Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

Santiago Cañizares volverá a pasar por el altar el próximo 15 de noviembre. El exportero del Real Madrid y Valencia, entre otros, anunció anoche en la Cope, donde trabaja como comentarista de partidos de fútbol, que se casará con «una catalana» llamada Noemí.

«Me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer y es de Calella de Palafrugell», confesó cuando Juanma Castaño le felicitó, en directo, por sorpresa. Pocos detalles se conocen de la pareja, solo que apenas llevan cuatro meses de relación.

El pasado mes de abril, Cañizares concluyó su última relación que definió como «especialmente dolorosa». Anteriormente estuvo casado con Marina Conchello y con Mayte García, madres de sus siete hijos.

Cañizares ha escogido la fecha del 15 de noviembre para evitar perderse un partido de su Valencia. En esa fecha hay parón internacional por selecciones y el ahora comentarista deportivo aprovechará para pasar por el altar. Incluso se permitió anoche hacer una broma sobre si sus compañeros acudirán o no al enlace: «Espero que Manolo (Lama) no vaya a Georgia -donde juega La Roja- para asistir a la boda». La boda entre Cañizares y Noemí se celebrará en Valencia, la ciudad donde pasa largas temporadas.

El enlace será por lo civil pues el exguardameta aún no ha conseguido la nulidad matrimonial de su boda con Mayte García. «Lo intenté en su momento, pero una abogada que llevaba el caso, a última hora me dijo que nos faltaba un recurso y eran 3.000 euros más y le dije 'por ahí no paso'. No sé yo si esto de pedir dinero permanentemente tiene que ver con la Iglesia y con la generosidad... Tú piensa que igual me caso otra vez, nunca se sabe, pero por la Iglesia no va a ser», confesó recientemente.

Temas

Audiencias