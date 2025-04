Candela Peña estalla en redes ante una «ofensiva» propuesta laboral: «Sigo perpleja»

Marina León Lunes, 14 de abril 2025, 19:04 Comenta Compartir

«¿Entrarías en Louis Vuitton, en Hermes o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros? Obviamente ni tú, ni nadie en su sano juicio». Así comienza a contar la actriz Candela Peña en su perfil de Instagram una situación surrealista que ha vivido recientemente.

Según cuenta la intérprete catalana, de 51 años, hace unos días asistió a una reunión de trabajo «importante para mí en la que me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba», detalla. «Así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media», añade.

Todo cambia cuando la empresa, que no ha revelado de cuál se trata, le contó las condiciones de la propuesta. «Sigo perpleja con lo oído y lo ofrecido. Querían contratar lujo a precio de bolsa de tela y mandar con rapidez un contrato, como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano», relata y asegura que lo ha vivido «como una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente… así que sólo me queda pensar en la osadía que da la soberbia del poder».

Así, la autora del post asegura que no se trata «de ego ni de vanidad», si no de «respeto a ti misma». Por este motivo lanza una reflexión: «Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales, que no te coloquen por debajo de tu valor», concluye. Por otro lado, aprovecha la publicación para contar que está trabajando en un nuevo personaje. En este caso, «mis productores sí me van a pagar lo que merezco por mi trabajo y gracias a mi equipo hemos conseguido que nos paguen un sueldo parecido al de un hombre. Algo nada habitual, ya que nuestros sueldo, el de algunas actrices, suelen estar por debajo», concluye.