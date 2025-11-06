El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre

La canción compuesta por la IA con la que Berto Romero se cachondea de David Broncano

El cómico cerró la ronda de entrevistas de la semana en 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Cerró la semana en 'La Revuelta' un clásico entre los invitados del programa. El humorista Berto Romero, «la persona que más veces ha venido», volvió a acudir a la cita con su amigo David Broncano. Entró por el tobogán a pesar de asumir «cualquier daño» sufrido en el descenso. «Once veces he venido», presumía.

Fue de todo menos una entrevista. Se compararon sus caras para ver cuál era «mejor para tocar» con una palmadita, comieron una torta que llevó uno de los espectadores... Fue la primera vez que Romero cumplió la tradición de llevar regalo. De hecho, rescató el obsequio que se le olvidó llevar la última vez. Era una especie de reloj de arena viscoso que funcionaba de forma invertida. Llevó otros tres.

Una taza que plantea «un dilema» si quería romperla. Llevaba su cara y la frase «soy un maleducado». «Si la rompes lo confirmas y si la conservas te va a recordar que lo eres toda la vida». La rompió. También contaba un QR con una canción personalizada con IA que abordaba su manía de romper cosas y su desorden. Un 'hit' pop. «Ha venido con un 'show' entero», se reía el presentador. «Por tres euros más me hacía esto». Y era un cojín con el mismo lema.

Justo era la primera foto con el pelo platino. «Nadie se levanta un día y piensa que eso le queda bien. Tiene que ser porque le ha dejado la pareja, ha empezado a hacer mucho deporte...», se cachondeaba Romero, que tenía interés por lo «agresivo» que era para el pelo. «El nuevo pelo saldrá con miedo». A cambio, el invitado recibió un cubo de basura y el 'Alfaberto', una pizarra del alfabeto que en su día le dieron y quedó en la sala de guion.

Cruce de reproches aparte porque el humorista catalán acudía a promocionar un «show que tiene tres años», Broncano no le hizo «la pregunta buena» por falta de tiempo. Al menos, fo faltaron las clásicas. Tiró de humor en la respuesta. No podía ser de otra forma siendo Berto.

