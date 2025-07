Camisetas por 80 euros, toallas a 40... así es el merchandising que Jennifer López trae a Bilbao La artista neoyorquina actúa este miércoles en el BEC, su parada en Euskadi por su gira 'Up All Night Live in 2025'

Camisetas, bolsas, toallas, póster, riñoneras... Jennifer López pone este miércoles a bailar al BEC dentro de su gira 'Up all night in 2025'. Un tour con varias paradas en España con el que ha venido cargada de productos personalizados para vender. Decenas de seguidores revoloteaban por su puesto de merchandising antes de darlo todo con 'hits' como 'On the floor' o 'Dance again'.

Lo más caro, una camiseta a modo 'top' por 85 euros. También había otros tres diseños por 45. La oferta la completan otros productos como una toalla colorida con rayas de cebra por 40, una bolsa de plástico transparente por 30, un pañuelo por 20, abanicos con los colores de la bandera LGTB por 15 y un póster por el mismo precio.

Más de medio centenar de fans hacían cola en el Bilbao Exhibition Centre varias horas antes de la apertura de puertas. La estrella neoyorquina pisa este miércoles el escenario del BEC tras varias paradas en otras cinco ciudades españolas como: Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid y Barcelona.

Entradas

La visita de 'JLo' no ha colgado el cartel de 'no hay entradas'. Las más económicas cuando salieron a la venta partían de los 65 euros en las gradas laterales superiores hasta los 138 y 268 euros en las gradas bajas, dependiendo de la fila y la ubicación. Es en la pista donde los precios se disparaban y comienzan en 250 euros para las filas más cercanas al escenario. En la mitad más alejada, partían de los 150 euros. Hay que tener en cuenta que los importes se actualizaban según la demanda.

Las más exclusivas en pista, por 375 euros, incluían acceso anticipado al recinto, un regalo de edición limitada diseñado para la gira, acreditación conmemorativa y atención personalizada por parte de los miembros del staff. Para los fans más fieles, existe una opción aún más premium: el pase 'Meet and Greet with JLo', que cuesta 1.700 euros. Este paquete permite conocer a Jennifer Lopez en persona, además de disfrutar de todos los extras mencionados anteriormente.