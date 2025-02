El cálido recibimiento a Verdeliss a su llegada a Pamplona: «Vuelvo a una realidad feliz»

Gabriel Cuesta Lunes, 10 de febrero 2025, 19:50 | Actualizado 20:06h. Comenta Compartir

«Estoy todavía un poco en una nube. También estoy cansada, mis piernitas se han dado cuenta al final con tanto kilometraje acumulado pero no me duele nada. Contenta, feliz, emocionada...». Con las emociones a flor de piel, la influencer Verdeliss aterrizaba este lunes en Pamplona tras completar su reto de siete maratones en siete días y vencer en la clasificación general del World Marathon Challengue.

Rodeada del cariño de los suyos, en el aeródromo navarro le esperaba parte de su familia y varios medios de comunicación. Madre de ocho hijos, lució para ellos las siete medallas y el trofeo de campeona. «Ha tenido todo el sentido del mundo. Detrás de aquello hay una financiación súper necesaria para la investigación de enfermedades raras», destacaba. Con la hazaña ya completada ha recaudado fondos para la investigación de una enfermedad rara, el Síndrome de Menke-Hennekam, que solamente padece una niña en España, Claudia. «Es otro rayito de luz. Este tipo iniciativas no solo es el reto del running, sino conseguir un fin solidario. Es muy bonito», destacaba Estefanía Unzu, el nombre real de esta creadora de contenido que se dio a conocer en 'Gran Hermano'.

«Ha sido increíble. Cuando corres un maratón son muchas horas dándole vueltas a la cabeza. Veo a un corredor a otro... cada uno con sus propias batallas. Me ha permitido conocer personas que estaban haciendo recaudaciones para causas solidarias», comentaba la corredora. Y ponía algún ejemplo. «Un hombre corría por su hijo, que se murió cuando era muy pequeñito. Decía que correr le devolvió las ganas de vivir. Otro, un médico, acababa de superar un cáncer de testículo y corría con fin solidario por esta enfermedad», contaba a la prensa desplazada al aeropuerto.

La influencer celebraba haber conocido «tantas historias de superación» para ahora volver a «una realidad feliz». La influencer había ya contado a sus seguidores en las redes sociales desde Miami cómo se encontraba. Allí, donde terminó el reto, disfrutó de un par de días de descanso. «No me duele nada. Más que nunca, esta máquina (en referencia a su cuerpo) es una maravilla», presumía.

En el World Marathon Challengue Verdeliss venció a sus 65 rivales. «Quizás no lo parezca, pero yo me regulo un montón». Aseguraba mirando a cámara que ha terminado «cansada, pero no dolorida». «Es un chasis increíble», remataba tras completar la gigantesca prueba en un promedio de 3 horas y 18 minutos por maratón, venciendo en la general de cinco de las siete pruebas. En total, 295 kilómetros que, en realidad, se completaron en menos de seis días. Comenzó el viernes en la Antártida y terminó el pasado jueves por la mañana hora española en Miami.

«No me duele nada. No me duelen las caderas, no me duelen las rodillas... Nada a nivel articular. El cuerpo me ha respondido maravillosamente. Lo único que noto es fatiga en los cuádriceps. No me ha dado un calambre y eso que he competido en condiciones de extrema humedad y calor». «La vida son dos días y hemos gastado uno. Lo he disfrutado, me he divertido, he sufrido como una bellaca... Y he sabido resucitar y recomponerme. Cuando regrese a España, volveré un poquito a la rutina», reflexionaba. Ahora acaba de empezar a hacerlo.