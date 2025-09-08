El cabreo de un influencer por el precio de una botella de agua en el aeropuerto de Bilbao: «La más cara de España, a precio de cubata» Alfonso, conocido en las redes como 'Cocituber', ha estallado al ver lo que le pedían en una tienda del aeródromo de Loiu

El alto precio de las botellas de agua en los aeropuertos es una de las quejas más comunes de los pasajeros. Fue en 2018 cuando Aena impuso la obligación de disponer a tienda de conveniencia y máquinas de expendedores de disponer de botellas de agua pequeñas al precio máximo de un euro, pero el Tribunal Supremo tumbó esta condición de los contratos de arrendamiento en 2022

Sobre este tema se ha quejado airadamente el influencer gastronómico Alfonso, conocido en redes como @cocituber, colaborador habitual de otro conocido creador de contenido como Cenando con Pablo. «En el aeropuerto de Bilbao te estafan», mostraba su enfado en TikTok. «Pero vamos, me imagino que como en todos los aeropuertos... Nos están tangando. Yo dejaría de comprar, ya veras qué gracia».

El influencer explicó entonces que «acabamos de desbancar a la botella de agua más cara de España» en los aeropuertos al ver el precio de una tienda del aeródromo vizcaíno. Recordó la vez que había visto una a 4,2 euros, una «barbaridad», de la marca Evian. «Es la misma botella de agua...Pues la tenemos en Bilbao a 4,50 euros. Se va a beber el agua...», lamentaba. «Vosotros seguid subiendo los precios, que es muy bonito, ya verás... Y empezaremos a aceptar que una cosa que sale del grifo la podemos vender a precio cubata».

«No hay cosa que me moleste que este tipo de cosas, te lo juro. Y luego es muy gracioso esto», continúa en una máquina expendedora. «1,50 euros...Pasamos la tarjeta y ahí te sale (en la pantalla del pago) que 1,50 euros mis pelotas», lamenta. Indicaba 3,5 euros en realidad. «Olé los aeropuertos de España, no pienso pagar esos precios. Voy a pegar un trago de agua aquí, os lo recomiendo, si veis esos precios no los paguéis», zanjaba yendo a beber el agua del grifo del baño.