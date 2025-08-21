El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cabreo de 'Cenando con Pablo' al encontrar un perro abandonado en una gasolinera

El creador de contenido gastronómico ha dado ejemplo de cómo actuar en estos casos

G. C.

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:45

Pablo Cabezali es un creador de contenido tirado a la carretera. Son muchos viajes los que hace para llenar de contenido su cuenta de 'Cenando con Pablo', donde triunfa con sus críticas gastronómicas de locales de toda España. Esta vez, ha compartido un vídeo que nada tiene que ver con lo culinario para reflejar una triste realidad que se da cada verano: el abandono de perros en la carretera.

« Es la tercera vez en un año. Pongo este vídeo para invitar a la reflexión. Estaba tomando un café tranquilamente en una gasolinera de Totana (Murcia), camino de Almería, y he visto a este perro. He ido a acariciarle y, cuando ha visto a mis perros, se ha ido escopetado. Es entonces cuando he caído que no era que estaba sin correa, era que estaba abandonado. Nos ha costado horrores cogerlo», relataba el influencer.

Al final, con la ayuda de una pareja, Cabezali pudo ganarse la confianza del animal. Le dio comida, le acarició... y llamó a la Guardia Civil para que s hiciesen cargo de este animal de compañía abandonado. «No tiene chip. Me ha dicho el de la gasolinera que lleva aquí cuatro días. Que hasta hora nadie le haya ayudado... dice mucho de cómo somos. He encontrado un refugio cerca que no los sacrifican. Seguro que encuentra una familia que le trata como se merece», terminaba.

Al vídeo compartido lo acompañaba un extenso texto. «Me parece INADMISIBLE que en 2025 haya quienes tengan la osadía de abandonar a un animal. No hay derecho alguno ni justificación tan cruel que solo puede nacer de un corazón sucio vacío y podrido por dentro. Esto no es cuestión de amar o no los animales, es de ser humanos. No entra en mi cabeza actuar así y me apena que como sociedad sea algo tan tan frecuente», lamentaba. Y remtaba: «Aprovechando que me dedico a comer diré que la vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar lo que debe. Creo mucho en el karma y le llegará a esos hijos de p*ta que actúan así».

